Actualités
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1

  • par Gwendal Chabas

    • Aujourd'hui à la CAN, Moussa Niakhaté n'a pas encore coupé cette saison. Il fait d'ailleurs partie des joueurs les plus utilisés du championnat.

    L'OL ne peut pas se passer de lui, et pourtant, il n'aura pas le choix. Lors des prochaines semaines, le staff rhodanien n'aura pas le loisir de faire appel à Moussa Niakhaté. Actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégalais enchaîne depuis le mois d'août. Entre son club et sa sélection, il a participé à 27 rencontres en 2025-2026, et ce total va encore grimper avec la CAN. Il n'est donc pas question de repos pour le défenseur central.

    En Ligue 1 notamment, Paulo Fonseca coche presque systématiquement son nom. Il a participé aux 16 premières journées de la compétition, dont 15 fois comme titulaire. L'ancien footballeur de Mayence a seulement raté 77 minutes à Nice courant octobre (3-2).

    Même en coupe d'Europe, il ne souffle pas

    Avec 1 363 minutes sur les pelouses de l'élite, sur 1 440, Moussa Niakhaté est le 19e joueur le plus utilisé du championnat. Évidemment, il devrait descendre au classement du fait de son absence à Monaco (03/04), voire contre Brest le 18 janvier prochain. Au vu de son impact sur la première moitié de saison, l'OL aura fort à faire pour gérer les quelques jours sans son roc défensif.

    On ajoutera que même en Ligue Europa, l'ex-pensionnaire de Valenciennes ne souffle pas. Il a pris part aux 540 minutes possibles en C3. Un véritable marathonien.

    à lire également
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Qui sont les meilleurs buteurs de l'OL à la mi-saison ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Qui sont les meilleurs buteurs de l'OL à la mi-saison ? 17:00
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1 16:00
    La joie des joueurs de Monaco contre Saint-Etienne
    Face à Monaco, l'OL devra se méfier des remplaçants monégasques 15:00
    Melchie Dumornay, nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : des temps de jeu très répartis 14:00
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    OL : les dates du mercato d'hiver 2026 13:00
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    OL Lyonnes : Selma Bacha et Vicki Becho se rapprochent de caps symboliques 12:00
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa 11:00
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le calendrier des Lyonnaises en janvier 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté et le Sénégal en mission à la CAN 09:25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : le bilan de la réserve à la trêve 08:40
    Endrick sous le maillot de l'OL
    OL : Endrick est arrivé à Lyon 08:00
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : un choc face à la RDC pour Moussa Niakhaté et le Sénégal (OL) 07:30
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL parmi les fortes têtes du championnat 26/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Cette saison, l'OL est abonné au 1 à 0 26/12/25
    Clinton Mata (Angola) face Zimbabwe.
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola repris par le Zimbabwe 26/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France : l'OL va voyager en janvier 26/12/25
    OL académie : le bilan des U17 et U19 à la mi-saison 26/12/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata bientôt centenaires 26/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut