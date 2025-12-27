OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1

Aujourd'hui à la CAN, Moussa Niakhaté n'a pas encore coupé cette saison. Il fait d'ailleurs partie des joueurs les plus utilisés du championnat.

L'OL ne peut pas se passer de lui, et pourtant, il n'aura pas le choix. Lors des prochaines semaines, le staff rhodanien n'aura pas le loisir de faire appel à Moussa Niakhaté. Actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégalais enchaîne depuis le mois d'août. Entre son club et sa sélection, il a participé à 27 rencontres en 2025-2026, et ce total va encore grimper avec la CAN. Il n'est donc pas question de repos pour le défenseur central.

En Ligue 1 notamment, Paulo Fonseca coche presque systématiquement son nom. Il a participé aux 16 premières journées de la compétition, dont 15 fois comme titulaire. L'ancien footballeur de Mayence a seulement raté 77 minutes à Nice courant octobre (3-2).

Même en coupe d'Europe, il ne souffle pas

Avec 1 363 minutes sur les pelouses de l'élite, sur 1 440, Moussa Niakhaté est le 19e joueur le plus utilisé du championnat. Évidemment, il devrait descendre au classement du fait de son absence à Monaco (03/04), voire contre Brest le 18 janvier prochain. Au vu de son impact sur la première moitié de saison, l'OL aura fort à faire pour gérer les quelques jours sans son roc défensif.

On ajoutera que même en Ligue Europa, l'ex-pensionnaire de Valenciennes ne souffle pas. Il a pris part aux 540 minutes possibles en C3. Un véritable marathonien.