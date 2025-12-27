Actualités
Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Qui sont les meilleurs buteurs de l'OL à la mi-saison ?

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL comptera-t-il un joueur à plus de 20 buts cette saison ? S'il a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze l'été dernier, il peut s'appuyer sur Pavel Šulc. Le Tchèque est le meilleur réalisateur de l'équipe.

    Contrairement aux dernières saisons, l'OL n'a pas un buteur référencé pour conclure ses actions. Cela se ressent parfois, avec des matchs qui ont pu lui échapper, ou qu'il s'est rendu difficiles pour cette raison. Mais les Lyonnais ont tout de même pu s'appuyer sur deux éléments qui ont particulièrement fait tourner le compteur.

    À mi-parcours, c'est Pavel Šulc qui a pris le relai d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Arrivé l'été passé, le Tchèque n'avait pas forcément pour vocation à se muer en meilleur réalisateur lyonnais. Mais c'est aussi un garçon à statistiques, et il l'a prouvé sur les 23 premières rencontres de 2025-2026. Avec neuf buts au compteur, il s'est particulièrement distingué.

    Šulc et Tolisso loin devant la meute

    Sa fin d'année, entre autres, aura été particulièrement saisissante. Derrière le milieu offensif/faux numéro 9, c'est le capitaine Corentin Tolisso qui montre l'exemple. Notamment grâce à son triplé contre le Maccabi Tel-Aviv (0-6), le champion du monde 2018 affiche sept réalisations.

    Les deux hommes ont de la marge sur la concurrence. Malgré un faible temps de jeu au début de l'exercice, Afonso Moreira grimpe sur le podium (quatre buts), devant Abner et Martin Satriano (trois). Un classement dans lequel on pourrait voir assez vite débarquer un certain Endrick, en tout cas, c'est ce que le club espère.

    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1

