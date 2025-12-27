Actualités
@WilliamPham-1

OL - Médias : suivez Tant qu'il y aura des Gones en podcast

  • par Gwendal Chabas

    • Tant qu'il y aura des Gones se regarde sur YouTube ou Twitch, mais pas seulement. Dans les transports ou au sport, vous pouvez écouter votre émission sur l'OL en podcast.

    L'équipe de Tant qu'il y aura des Gones sera de retour dans une dizaine de jours, le 5 janvier. Au programme, sûrement quelques mots à propos d'Endrick, et surtout, un large débrief du match Monaco - OL (samedi 3 janvier). Mais en attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes de la saison sur nos chaînes YouTube ou Twitch. Et pas seulement, puisque TKYDG existe également en podcast.

    TKYDG est sur toutes les plateformes

    Après chaque lundi, les opus sont partagés sur les différentes plateformes spécialisées. Vous retrouvez ainsi les avis de Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos consultants, sur Spotify, AushaApple PodcastDeezer, Podcast Addict, Amazon Music. Un moyen de ne rien manquer, que vous soyez dans les transports, à la salle de sport ou bien chez vous en train de faire à manger.

    Et si vous préférez avec les images, vous pouvez toujours nous suivre sur les sites que vous connaissez désormais : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion. On vous conseille d'ailleurs de vous abonner à l'ensemble de nos comptes pour ne rien manquer.

    Le plateau de TKYDG
    OL : retrouvez toutes nos émissions Tant qu'il y aura des Gones

