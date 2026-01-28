Actualités
TKYDG du 31 mars
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 26 janvier en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    À l'image de l'OL qui enchaîne sept rencontres en vingt-et-un jours jusqu'au 7 février, Tant qu'il y aura des Gones ne faiblit pas. Lundi, nos deux consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois étaient en studio pour une nouvelle émission, et toujours avec le sourire. Car les hommes de Paulo Fonseca ont gagné pour la huitième fois de rang dimanche à Metz (2-5).

    Il a donc pendant le premier thème de cet opus du 26 janvier été question de cette victoire. Un résultat acquis en partie grâce au triplé d'Endrick. Encore décisif, le Brésilien est en train de réussir ses débuts et de marquer les esprits. Une performance remarquée même au-delà des frontières, et qui a fait réagir dans TKYDG.

    Jusqu'où peut aller l'OL en Ligue Europa ?

    Enfin, cette semaine étant synonyme de clôture de la phase de classement de la Ligue Europa, les deux anciens joueurs professionnels ont essayé de répondre à une interrogation : l'équipe est-elle en mesure de gagner la Ligue Europa ? Un rêve un peu fou mais qui ne semble pas si incongru aujourd'hui.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

