Le Havre - OL : trois absents pour le HAC

Le Havre aura au minimum trois joueurs absents face à l'OL dimanche. Trois éléments habituellement titulaires pour les Normands.

Un groupe "assez complet". Paulo Fonseca rêverait de prononcer cette phrase, mais elle vient bien de Didier Digard, l'entraîneur du Havre. Futur adversaire de l'OL, le club doyen n'est pas épargné par les pépins, mais l'infirmerie n'a rien à voir avec celle des Rhodaniens. Trois forfaits et une incertitude, planent au-dessus de l'effectif normand.

L'entraîneur français a annoncé vendredi que son équipe ferait sans deux blessés, Abdoulaye Touré et Gautier Lloris. Au milieu, un second absent fera défaut à l'équipe havraise, à savoir Simon Ebonog. Ce dernier est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, comme le sera Clinton Mata côté lyonnais. Ajoutons que Loïc Nego a effectué sa première séance vendredi, et n'est donc pas sûr d'être là dimanche pour le match (17h15).

L'infirmerie débordante de l'OL

Le staff rhodanien doit donc s'attendre à des bouleversements en défense et dans l'entrejeu chez son rival. Avec par exemple la présence de Timothée Pembélé ? Écarté pour des raisons disciplinaires le week-end passé à Brest (2-0), l'arrière polyvalent devrait être de retour.

À l'OL, pas d'Afonso Moreira ni de Pavel Sulc. Idem pour Malick Fofana (qui a repris l'entraînement collectif cette semaine), Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert et le dernier en date, Rémi Himbert. Une liste encore et toujours longue comme le bras.