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Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
Nicolas Tagliafico avec l’Argentine (Photo by Dolores Ochoa / POOL / AFP)

Coupe du monde : Tagliafico possiblement forfait pour les deux premiers matchs de l'Argentine

  • par Gwendal Chabas
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    • Un doute sur la présence de Nicolas Tagliafico à la Coupe du monde ? Le défenseur de l'OL souffrirait d'un pépin musculaire, et serait très incertain pour les deux premiers matchs de l'Argentine.

    Pourra-t-il tenir sa place lors de la compétition ? Aujourd'hui, l'Argentine serait en plein doute au sujet de Nicolas Tagliafico. Selon ESPN, le latéral gauche de l'OL est victime d'une déchirure de grade 1 au mollet. Un pépin forcément préjudiciable alors que les tenants du titre débuteront la Coupe du monde dans la nuit de mardi à mercredi face à l'Algérie (3 heures, horaire français). Et d'après nos confrères, le défenseur est déjà forfait pour ce choc.

    Sa présence est également très incertaine pour la deuxième journée, face à l'Autriche, lundi 22 juin (19 heures). Le footballeur de 33 ans ambitionnerait d'être apte pour la troisième affiche, celle contre la Jordanie (28/06, 4 heures). Son évolution sera scrutée de près dans les jours à venir.

    Absent du dernier match amical

    Champion en 2022, Nicolas Tagliafico a joué la première période face au Honduras la semaine passée (2-0). Mais ensuite, il n'était pas présent lors du dernier test contre l'Islande mercredi (3-0). Voilà l'explication. Le sélectionneur Lionel Scaloni a jusqu'à la veille de l'entrée en lice de l'Albiceleste pour décider s'il le remplace dans le groupe. On son absence, Facundo Medina devrait évoluer dans le couloir gauche. L'autre option, Nicolás González, est lui aussi en délicatesse physique.

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      OLVictory - ven 12 Juin 26 à 16 h 43

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