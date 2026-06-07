OL : De Carvalho et Konan dos à dos, une mi-temps pour Tagliafico

Samedi, le tournoi Maurice Revello a mis aux prises Yvann Konan et Mathys De Carvalho pour Côte d'Ivoire - Portugal. Un duel de Lyonnais qui s'est terminé sur un score nul et vierge (0-0). Nicolas Tagliafico a joué une mi-temps dans la victoire de l'Argentine.

Il faudra encore patienter pour savoir si la Côte d'Ivoire réussira à se qualifier pour la phase principale du tournoi Maurice Revello. Mais avec deux nuls et une victoire, les Eléphanteaux ont certainement fait un petit pas vers la qualification. Il faudra confirmer contre le Canada pour le dernier match de la phase de groupe. Les coéquipiers d'Yvann Konan auraient pu faire un plus grand pas samedi en début de soirée s'ils avait pris le meilleur sur le Portugal. Mais dans le duel entre joueurs de l'OL, le gardien africain et Mathys De Carvalho n'ont pas réussi à se départager. Konan peut néanmoins se satisfaire d'avoir gardé sa cage inviolée pour la première fois du tournoi (0-0). Prochain rendez-vous pour les deux nations, ce lundi avec un dernier match pour la Côte d'Ivoire tandis que les Portugais joueront leur troisième match.

Lautaro Martinez grand monsieur argentin

Bien plus tard dans la soirée, Nicolas Tagliafico disputait le premier des deux matchs de préparation de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026. Opposée au Honduras, l'Albiceleste n'a pas eu à forcer pour s'imposer grâce à un Lautaro Martinez buteur sur penalty (37e) puis passeur (54e). Pour cette première répétition, Tagliafico a commencé comme titulaire sur le côté gauche de la défense, mais n'a disputé qu'une mi-temps. Ultime amical contre l'Islande dans la nuit du 10 juin.