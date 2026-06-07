Actualités
Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Arabie Saoudite (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

OL : De Carvalho et Konan dos à dos, une mi-temps pour Tagliafico

  • par David Hernandez

    • Samedi, le tournoi Maurice Revello a mis aux prises Yvann Konan et Mathys De Carvalho pour Côte d'Ivoire - Portugal. Un duel de Lyonnais qui s'est terminé sur un score nul et vierge (0-0). Nicolas Tagliafico a joué une mi-temps dans la victoire de l'Argentine.

    Il faudra encore patienter pour savoir si la Côte d'Ivoire réussira à se qualifier pour la phase principale du tournoi Maurice Revello. Mais avec deux nuls et une victoire, les Eléphanteaux ont certainement fait un petit pas vers la qualification. Il faudra confirmer contre le Canada pour le dernier match de la phase de groupe. Les coéquipiers d'Yvann Konan auraient pu faire un plus grand pas samedi en début de soirée s'ils avait pris le meilleur sur le Portugal. Mais dans le duel entre joueurs de l'OL, le gardien africain et Mathys De Carvalho n'ont pas réussi à se départager. Konan peut néanmoins se satisfaire d'avoir gardé sa cage inviolée pour la première fois du tournoi (0-0). Prochain rendez-vous pour les deux nations, ce lundi avec un dernier match pour la Côte d'Ivoire tandis que les Portugais joueront leur troisième match.

    Lautaro Martinez grand monsieur argentin

    Bien plus tard dans la soirée, Nicolas Tagliafico disputait le premier des deux matchs de préparation de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026. Opposée au Honduras, l'Albiceleste n'a pas eu à forcer pour s'imposer grâce à un Lautaro Martinez buteur sur penalty (37e) puis passeur (54e). Pour cette première répétition, Tagliafico a commencé comme titulaire sur le côté gauche de la défense, mais n'a disputé qu'une mi-temps. Ultime amical contre l'Islande dans la nuit du 10 juin.

    à lire également
    Corentin Tolisso à Evian pour son association
    Pour son association "Toliss'All", Tolisso a participé au G7 à Évian

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso à Evian pour son association
    Pour son association "Toliss'All", Tolisso a participé au G7 à Évian 09:30
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : De Carvalho et Konan dos à dos, une mi-temps pour Tagliafico 08:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Reprise, stage et amicaux... OL Lyonnes va vivre un mois d'août intense 08:00
    Andrès Garcia, latéral d'Aston Villa
    OL - Mercato : une piste de latéral droit en Premier League ? 07:30
    TKYDG du 31 mars
    OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Twitch 06/06/26
    Toujours pas pour Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi face à la Tanzanie 06/06/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    OL : Moussa Niakhaté dans l'équipe-type de Ligue 1, selon les stats 06/06/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : ces jeunes qui ont découvert le groupe professionnel cette saison 06/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Caleta-Car lors de France-Croatie au Stade de France.
    OL : le calendrier estival des mondialistes 06/06/26
    Ancien fief historique de l'OL, Gerland célèbre ses 100 ans ce samedi 06/06/26
    Lily Yohannes, internationale des Etats-Unis
    OL Lyonnes : duel entre Lyonnaises lors de Brésil - États-Unis ce samedi 06/06/26
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Ligue 1 : pourquoi l'OL devrait terminer la saison 2026-2027 à domicile 06/06/26
    Avec Chaïb et Benlahlou (OL), l'Algérie U23 bat la Mauritanie 06/06/26
    Jule Brand, avec l'Allemagne
    OL Lyonnes : les résultats des internationales 06/06/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    L'OL dédommagé pour ses joueurs présents à la Coupe du monde 06/06/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    Éliminatoires Coupe du Monde : la France et ses Lyonnaises font la bonne opération 06/06/26
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Mercato : cet été, "l'état d'esprit" sera à nouveau au cœur de la stratégie de l'OL 06/06/26
    Yvann Konan, gardien l'OL
    OL : un duel Yvan Konan - Mathys De Carvalho au tournoi Maurice Revello 06/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut