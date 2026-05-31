OL : Maitland-Niles, Tessmann, Tagliafico… que de déception !

Si l’OL a été porté par son allant collectif et que certaines individualités ont émergé tout au long de la saison écoulée, d’autres ont clairement déjoué, étant un vrai poids par moment…

Il y a quelques jours, la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais a distribué les bons points individuels dans une saison de l'OL à laquelle pas grand monde ne croyait. Seulement, à l'image des deux dernières journées finies en eau de boudin, il reste des regrets de ne pas avoir réussi à arracher une qualification directe pour la Ligue des champions. À l'image des deux dernières sorties décevantes, certaines performances individuelles en 2025-2026 ont clairement donné l'envie de se tirer les cheveux.

Maitland-Niles, la nonchalance incarnée

Au moment de faire un top 3 des déceptions, peu de supporters lyonnais n'auront pas l'Anglais dans leur classement. Et ce sera à se demander s'ils ont vu la même saison que les autres. Depuis son arrivée à l'OL à l'été 2023, Maitland-Niles nous avait habitués à cette nonchalance, seulement, elle semble avoir passé un cap dans l'exercice qui vient de se finir. On ne compte plus les occasions ou les buts adverses qui sont venus de son côté droit. À partir de janvier, il a eu pour lui l'excuse de ne pas pouvoir compter sur un Endrick friand d'efforts défensifs et s'est donc souvent retrouvé en infériorité. Seulement, cela ne doit pas faire oublier tous ces errements observés, pas plus que certaines courses défensives qui montraient qu'il n'avait plus de jus ou alors qu'il se sentait pas plus concerné que ça.

C'est bien dommage car on a malgré tout vu à plusieurs reprises quel formidable joueur il peut être quand il a envie. Son inspiration contre le PSG à l'aller, son match défensif au retour et d'autres sorties qui nous rappelaient pourquoi Pierre Sage en avait fait un de ses hommes de base à son arrivée à la tête de l'équipe grâce à son rôle de couteau-suisse. En fin de contrat dans un an, la porte de sortie semble plus que jamais ouverte pour Maitland-Niles...

Tagliafico, de l'engagement mais un peu trop

Après le côté droit, direction le côté gauche avec Nicolas Tagliafico. Accueilli presque comme un héros en août dernier pour saluer son retour au club malgré un statut de joueur libre, l'Argentin a perdu du crédit au fil de la saison. Enfin, surtout après le passage à la nouvelle année. D'abord blessé pendant trois semaines après un match à Berne, le latéral gauche a ensuite mis un peu trop à contribution la grinta argentine. Les supporters ont toujours loué ce don de soi, cet impact dans les duels, mais ces derniers mois, ce fut avec un manque d'intelligence criant. Des gestes mal placés, des prises de tête à répétition avec le corps arbitral et un point culminant avec cette semaine à deux expulsions.

D'abord exclu en fin de match contre le Celta de Vigo après avoir évité le pire dès la 1ere minute, Tagliafico a remis ça trois jours plus tard face à Monaco. Une intervention non maîtrisée intervenue plusieurs minutes après un coup de coude sur Akliouche qui était passé entre les mailles de la VAR. Trois matchs de suspension ferme et seulement treize petites minutes à son retour pour les quatre dernières journées de Ligue 1. Comme Ainsley Maitland-Niles, l'avenir de Nicolas Tagliafico est plus qu'incertain à l'OL.

Tessmann, de l'espoir au désespoir

Au rayon des avenirs incertains, l'Américain a toute sa place et a tout de l'un des candidats déclarés à faire ses bagages avant la fin juin. Encore faut-il qu'il y ait des courtisans et qu'ils satisfassent l'OL. Car ce n'est pas avec cette saison 2025-2026 que la cote de Tessmann a grimpé à la hausse. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour le milieu. Son duo avec Tyler Morton se retrouvait plutôt complémentaire et permettait ainsi à Corentin Tolisso de jouer un cran plus haut. Ces premières sorties ont ainsi laissé à penser que le potentiel de Tessmann était enfin exploité par Paulo Fonseca.

Deux buts contre Utrecht et Angers courant septembre donnaient des ondes positives et puis patatras. Retour en arrière avec des prestations neutres, pour ne pas dire autre chose sur certaines. Cela ne l'a pas empêché de disputer 41 matchs cette saison, dont 29 titularisations. Mais, comme d'autres avant lui, il a été pris en grippe par une partie des supporters rhodaniens et sa fin de saison avec seulement deux matchs comme titulaires sur cinq joués a montré un début de déclassement.