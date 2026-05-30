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Le directeur du football, Vincent Ponsot
Le directeur général d’OL Lyonnes, Vincent Ponsot / ©MAXPPP

OL Lyonnes - Vincent Ponsot : "Ce succès change la face de la saison"

  • par Gwendal Chabas

    • Trois titres nationaux, une finale de Ligue des champions. Vincent Ponsot, directeur général d'OL Lyonnes, était globalement satisfait de la saison du club après les changements intervenus l'an dernier.

    Quel bilan tirez-vous de cette saison 2026-2027 ?

    Vincent Ponsot : "Je suis content pour le groupe, content pour le staff. Ils ont fait une belle saison, même si c'est vrai que le résultat de la semaine dernière a mis un peu de négatif. Terminer sur une note positive comme ça (5-0 en finale de la D1 contre le Paris FC vendredi, NDLR), c'est bien. Le bilan est de trois titres et d'une finale de Ligue des champions. On voulait ce quatrième trophée, mais on est toujours là."

    Le groupe était vexé ? En tout cas, on a vu une vraie volonté de réagir dès l'entame de match...

    La défaite à Oslo était un gros coup sur la tête. La semaine n'a pas été simple pour se remettre dedans. Mais il fallait absolument qu'on le fasse pour achever l'exercice en montrant un beau visage. Ce succès change la face de la saison. On avait un nouveau staff, de nouvelles joueuses, et avoir un tel bilan dès l'année une, c'est bien. En revanche, si on ne remportait pas le championnat en ayant fini largement en tête, ça aurait terni l'ensemble du bilan. Ça aurait été dommage au vu de ce que l'équipe a produit.

    Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de ressorts à activer pour les remobiliser. Le groupe a le sens des responsabilités. Quand on joue une finale à domicile, on doit répondre présent.

    "Lindsey fera toujours partie de la famille"

    Un mot sur Lindsey Heaps qui a joué son dernier match. Elle va laisser un vide dans le vestiaire ?

    Je ne sais pas si ça sera un grand vide car on a recruté pour et c'est l'institution qui prime. OL Lyonnes continuera. Mais en quatre ans et demi, elle a marqué le club, c'est une certitude. Son départ est né d'un accord avec elle, et je pense que si ce n'est pas pour Denver, qui est sa ville... L'émotion qu'elle a depuis six mois lorsqu'on lui en parle... C'est une belle histoire humaine, on lui souhaite tout le meilleur dans sa nouvelle vie. Elle va nous manquer, mais elle sera toujours la bienvenue car elle fait partie de la famille."

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