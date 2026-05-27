OL Lyonnes lance son propre site internet

Alors qu'il s'apprête à défier le Paris FC en finale de Première Ligue vendredi (21h), et que son premier anniversaire approche, OL Lyonnes a lancé son propre site internet.

À l’aube de souffler sa première bougie, OL Lyonnes continue de tracer sa propre route. Le club lyonnais va lancer son site internet officiel ce mercredi OL-Lyonnes.com. Une nouvelle étape dans la construction de son identité propre, désormais bien distincte de celle de l’OL. Un virage important pour le club présidé par Michele Kang, qui cherche depuis plusieurs mois à s’émanciper de l’image de la section féminine simplement rattachée à l’Olympique lyonnais. "C'est une étape supplémentaire dans le développement de notre projet lancé il y a un an", nous a déclaré Vincent Ponsot ce mercredi midi. La sortie du premier maillot dédié exclusivement à OL Lyonnes, l’hiver dernier, représente le type d’initiative mis en place par les dirigeants lyonnais pour continuer de développer le club et son image.

Un site internet comme cadeau d'anniversaire

Si des passerelles existent encore et existeront toujours entre les deux structures, notamment autour du Parc OL ou de certains services communs, OL Lyonnes poursuit sa transformation avec une communication de plus en plus indépendante. Ce futur site internet doit permettre au club de développer son actualité, ses contenus exclusifs, et son histoire, qui ne fait que commencer.

Ce lancement intervient d’ailleurs dans une semaine particulière. Le 3 juin prochain, OL Lyonnes célébrera officiellement sa première année d’existence sous cette nouvelle appellation. Une date symbolique, alors que les Fenottes auront rendez-vous avec leur histoire, sportive cette fois, quelques jours plus tôt. Ce vendredi (21h), les Lyonnaises défieront le Paris FC en finale de la Première Ligue*, avec l’ambition de remporter un premier titre de champion de France en tant que Lyonnes, et de s'offrir le plus beau des cadeaux.

En entrant le code promo fourni par Olympique-et-Lyonnais, OLETLY, en cliquant sur ce lien, profitez d'une remise de 5€ sur l'achat d'une place avec quatre boissons incluses. Soit 20€ au lieu de 25€ pour le tarif classique. Rien de mieux pour s'hydrater pendant 90 minutes.

Avec David Hernandez.