Contre le Paris FC, OL Lyonnes veut un stade qui fait du bruit

Après la désillusion de la Ligue des champions, OL Lyonnes veut finir sa saison sur une note positive. À l’occasion de la finale des play-offs contre le Paris FC, le club aimerait que le Parc OL soit bien rempli, au point de viser haut en termes d’affluence.

Elles auraient aimé arriver sur la pelouse avec déjà un troisième trophée à offrir. Malheureusement, les joueuses d’OL Lyonnes n’auront pas la Ligue des champions à présenter à leurs supporters vendredi (21h) pour la finale des play-offs de Première Ligue. Il leur faudra aller chercher ce troisième à l’occasion de leur dernier match de la saison contre le Paris FC. Après la désillusion européenne, les Fenottes veulent faire le triplé national, même si ce dernier n’atténuera pas le sentiment lié au revers (4-0) contre le FC Barcelone.

Mais il est important de finir sur une note positive et de montrer aussi la réaction d’orgueil des championnes que sont Ada Hegerberg et ses coéquipières. En ce sens, le club espère compter sur un Parc OL des grandes affiches féminines. Obligé de décaler la finale au vendredi soir en raison de la finale de la Ligue des champions PSG - Arsenal le samedi (18), Canal Plus n’a pas forcément fait les affaires lyonnaises.

La direction veut continuer d'attirer de nouveaux supporters

Après avoir attiré plus de 22 000 spectateurs lors de la demi-retour contre Arsenal, OL Lyonnes aimerait bien retrouver une affluence similaire, voire plus dans les rêves les plus fous. La direction a choisi de mettre les petits plats dans les grands avec des animations en avant-match, que ce soit sur le parvis du stade ou à l’intérieur de l’enceinte, avec notamment les adieux de Lindsey Heaps. En plus d’une conférence sur la santé mentale pour les plus grands, les jeunes (et moins) supporters lyonnais pourront s’ambiancer avec quatre DJ sets, mais aussi des jeux et autres pour un "Festival des Lyonnes". Dans sa stratégie de vouloir attirer et fidéliser, OL Lyonnes multiplie donc les opérations. Avec l’espoir que les différents tarifs finissent de convaincre les plus indécis et pourquoi pas les supporters de l’équipe masculine de venir passer un moment convivial à Décines, vendredi soir.