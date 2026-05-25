Pour l'OL, la délicate équation du mercato estival 2026

Ligue des champions ou Ligue Europa ? Coupe du monde, finances sous surveillance... Cet été, le mercato lyonnais ne sera pas une mince affaire avec de nombreux paramètres à prendre en compte.

Il aurait "signé des deux mains pour être dans cette position". Après la claque face à Lens (0-4) et la quatrième place de l'OL au terme des 34 journées de Ligue 1, Matthieu Louis-Jean se disait satisfait de la saison lyonnaise. Sauf que cela ne facilitera pas le boulot du directeur technique cet été. Car pour lui, le plus dur commence.

Plusieurs points rendent cette période particulière et plus complexe que d'habitude. "Pour aller vite, il faut faire une proposition difficile à refuser. Sauf que les Rhodaniens n'ont pas les moyens de le faire. Puis il y a la Coupe du monde et ils ne sont pas certains d'aller en Ligue des champions. Beaucoup d'incertitudes qui compliquent les choses", détaillait Enzo Reale, directeur sportif du Goal FC, dans Tant qu'il y aura des Gones.

La question de la coupe d'Europe, un sujet central

Le Mondial, qui débute le 11 juin, change en effet la donne dans un recrutement. Des clubs et des joueurs cherchent à trouver un nouveau départ avant la compétition. D'autres vont se montrer plus patients. Sachant que les dates de la fenêtre des transferts en France courront du 15 juin au 1er septembre. Pendant ce temps, Paulo Fonseca et son staff doivent préparer un groupe apte très vite pour les qualifications à la C1 à partir du 4 août. En clair, tout va aller très vite à l'intersaison.

D'ailleurs, cette question du tournoi européen est une autre inconnue pour l'Olympique lyonnais. "C'est la pire des places pour lui (Matthieu Louis-Jean). Là, il vend un projet, mais avec quelle coupe d'Europe ? Il faudra peaufiner, insistait l'ancien milieu formé à Tola-Vologe (1999-2012). On sait ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. À eux de faire en sorte d'être meilleurs l'année prochaine."

Le dirigeant, lui, se montrait assez serein, même si les semaines à venir s'annoncent chargées. "Nous avons anticipé et commencé à travailler sur le sujet des tours préliminaires. On sera prêts pour cette échéance, c'est notre rôle de l'être. On sait à peu près où on veut aller, a-t-il affirmé. Ce sera délicat car nous aurons des matches de haut niveau qui vont venir vite."

Avec quel groupe au 1er septembre ?

Aujourd'hui, impossible de se projeter sur le groupe pour l'exercice 2026-2027, qui sera encore une fois rythmé par les questions financières. Car si l'OL a fait un gros ménage à ce propos depuis un an, il n'en a pas terminé avec le serrage de ceinture. "Restriction" sera encore un terme à la mode du côté de Décines, avec des ventes espérées assez rapidement pour aider à recomposer un collectif.

Qui restera, qui partira ? Les Lyonnais jongleront entre les éléments sur le départ et ceux qu'ils aimeraient conserver mais qu'ils doivent se résoudre à laisser partir. Le tout sera de les remplacer de manière méliorative, ce qu'il a plutôt réussi lors du précédent mercato estival. "C'est le travail que faisait la cellule à une période et qui a recommencé à voir le jour avec Matthieu Louis-Jean. Le club n'a pas d'argent mais il peut se positionner sur des joueurs au bon état d'esprit, martelait Nicolas Puydebois, triple champion de France entre 2003 et 2005. C'est ce qui fait que c'est excitant et qu'on n'espérait rien de cet effectif. Les Morton, Sulc, Moreira, Karabec... C'est ça qu'on attend, que ça bosse." Ça ne devrait effectivement pas chômer dans les bureaux décinois cet été.