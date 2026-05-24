Pensant avoir ouvert le score dans la finale de la Ligue des champions, Lindsey Heaps a finalement fini son aventure européenne par une défaite contre le FC Barcelone. La milieu ne rejouera plus dans la compétition avec son départ pour Denver dans une semaine.

Il y a trois semaines, elle pensait avoir fait le plus dur en ouvrant rapidement la marque. La VAR en avait finalement décidé autrement, sans incidence sur l'issue positive de la rencontre entre OL Lyonnes et Arsenal. Trois semaines plus tard, Lindsey Heaps a de nouveau vécu un ascenseur émotionnel à Oslo. Au quart d'heure de jeu, l'Américaine a bien cru mettre les Fenottes sur les bons rails en suivant bien une tête repoussée de Wendie Renard. Elle n'a pas été la seule à le croire, mais une fois de plus, l'assistance vidéo est venue s'en mêler et a annulé cette ouverture du score pour un hors-jeu. Pour quelques centimètres, le scénario de la finale de Ligue des champions aurait pu être tout autre. Et le dénouement bien plus joyeux pour OL Lyonnes et Heaps.

"Fière d'avoir fait partie de ce club"

Au coup de sifflet final, la milieu accusait forcément le coup. En plus de perdre une deuxième finale continentale après 2024, la numéro 10 lyonnaise faisait ses adieux à la compétition. En partance pour Denver cet été, Lindsey Heaps aurait aimé finir sur un deuxième sacre européen après celui de 2022. Mission ratée par la capitaine de la sélection américaine. "Le foot, c'est le foot, et parfois les choses ne se passent pas comme on le veut. J'ai joué beaucoup de finales, j'en ai gagné certaines et perdu d'autres. Tout le mérite revient au Barça. C'est l'une des meilleures équipes au monde et c'est toujours un plaisir de se mesurer à elles. Surtout, je suis fière de notre équipe, fière de ce club et fière d'avoir représenté OL Lyonnes", a-t-elle déclaré après le match.

Il reste maintenant un match, vendredi face au Paris FC, à Lindsey Heaps pour finir son aventure lyonnaise avec un neuvième titre dans la besace.