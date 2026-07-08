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Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d’OL – Nantes (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Corentin Tolisso : "Je ne me voyais pas aller ailleurs"

  • par Gwendal Chabas

    • Quelques jours après sa prolongation à l'OL, Corentin Tolisso est revenu sur ce nouveau contrat de trois ans. Il rêve encore de glaner un titre dans son club de cœur.

    Pouvez-vous nous expliquer la genèse de cette prolongation jusqu'en 2029 ?

    Corentin Tolisso : "J'ai rencontré Matthieu Louis-Jean (directeur sportif) et Michael Gerlinger (directeur général) en janvier 2026. J'étais à un an et demi de la fin de mon contrat, et je voulais savoir où on allait. Je leur ai fait part de mon envie de resigner, et ils m'ont dit qu'ils voulaient aussi me garder. Les discussions ont commencé. Mon objectif principal, c'était de rester à l'OL, vous connaissez mon attachement au club. J'ai tout fait ici, sauf gagner un trophée, et c'est mon ambition aujourd'hui. Avec tout ce qui se met en place, je pense que c'est le meilleur moment pour y arriver. Sur le plan familial, c'était important d'avoir cette stabilité à Lyon. Les deux dernières années ont été plutôt bonnes, et je souhaite que les trois prochaines le soient également.

    "J'avais un peu peur de devenir capitaine"

    C'est une exception aujourd'hui de rester longtemps dans un club comme vous le faites...

    C'est une fierté, c'est sûr. Depuis que je suis tout petit, je suis supporter de l'Olympique lyonnais. J'allais aux matchs avec mon père. Je vous avoue que j'avais un peu peur de devenir capitaine, c'était difficile de succéder à Alexandre Lacazette après tout ce qu'il a fait. J'essaie d'endosser ce rôle en restant moi-même, avec mes valeurs, en étant exemplaire au maximum, de me donner à fond. C'est cette mentalité qu'il faut aujourd'hui à l'OL. On se complète bien avec les autres leaders, Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Nicolás Tagliafico. Si ça a marché l'année dernière, c'est aussi parce qu'eux ont été extraordinaires.

    J'aime ce club. Voir mes parents et mes enfants au stade, ça me touche. Je ne me voyais pas aller ailleurs. Je veux jouer ici, marquer des buts devant mes proches. À ce stade de ma carrière, c'est ce qui compte le plus.

    "Le fait que le club se soit restructuré a pesé"

    Prenez-vous plus de plaisir que vous ne l'auriez imaginé dans ce rôle de capitaine ?

    Je prends encore plus de plaisir dans ce nouveau rôle que ce que j'imaginais. C'est aussi dans le regard des autres. Je sens que j'ai un impact différent. Le capitaine doit montrer l'exemple. Même si je n'ai pas été bon à toutes les rencontres, au-delà de l'aspect technique, c'est le mental qui compte : j'ai envie d'incarner cet état d'esprit de ne jamais rien lâcher, et de transmettre ce que j'ai en moi à tous mes coéquipiers pour qu'on soit encore plus forts.

    Ramener l'OL en Ligue des champions, c'est quelque chose qui a compté dans votre choix ?

    Bien sûr. Mais plusieurs choses ont pesé dans ma décision. Le fait que le club se soit restructuré, avec Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, a joué. Ils font preuve d'une grande humilité, ils veulent faire grandir l'Olympique lyonnais. C'est ce dont j'avais envie pour cette institution. La détermination, ainsi que le travail du coach et du staff, ont également beaucoup compté. Et évidemment, l'idée de ramener l'OL en Ligue des champions est importante : c'est la plus belle chose dans le football, après un titre. À ce sujet, je pense qu'on a de quoi faire avec ce qui a été mis en place. On a les bons ingrédiens pour se qualifier, même si ça ne sera pas facile.

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