Corentin Tolisso jure fidélité à l'OL

Le bruit courait depuis quelques jours. Corentin Tolisso va prolonger son aventure à l'OL jusqu'en 2029 d'après les informations de L'Équipe.

Certainement déçu de ne pas être du voyage outre-Atlantique avec la sélection tricolore, la signature de ce nouveau contrat résonne comme une évidence et comme un mariage de raison entre Corentin Tolisso et l'Olympique Lyonnais.

Une prolongation imminente qui devrait ravir les supporters et suiveurs de l'OL après la saison de très bonne facture que vient de livrer le natif de Tarare.

Corentin Tolisso, capitaine emblématique

Nommé dans l'équipe type UNFP de la Ligue 1, Corentin Tolisso a affiché une régularité exemplaire depuis deux saisons avec son club formateur.

En marge de cette soirée de gala, le footballeur de 31 ans avait alors confirmé sa grande forme et son nouveau statut de leader : « C'est ma meilleure saison depuis que je suis footballeur professionnel […] Au-delà de tout ça, le rôle que j'ai pu avoir dans les vestiaires au sein de l'équipe était plus important cette année, j'essaye d'encadrer les jeunes, de montrer la voie, de montrer l'exemple et surtout j'avais ce brassard de capitaine qui était très très important pour moi ».

Revenu à un niveau athlétique qui le place parmi les tout meilleurs de Ligue 1 à son poste, Tolisso a brillé cette saison : intelligence de jeu, courses à haute intensité, qualité de passe, toute la panoplie du joueur indispensable dans l'effectif lyonnais.

« J'ai envie de rester »

Plus récemment, dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, Corentin Tolisso avait confirmé son souhait de continuer à l'OL. « Bien sûr que moi j'ai envie de rester […] Comme je l'ai dit, je n'ai pas remporté le trophée du cœur avec l'OL donc c'est important. » Celui qui a porté le maillot lyonnais à 309 reprises en avait profité pour chanter les louanges du coach Fonseca : « Je pense que tu mets n’importe quel joueur avec cet entraîneur et il va performer. Il sait tirer le meilleur de chacun […] Quand je compare tous les entraîneurs que j’ai eus au Bayern avec Paulo Fonseca, il est au-dessus. »

En début d'année, le coach lyonnais n'avait pas caché lui non plus son admiration pour son numéro 8 : « J'aime beaucoup ce joueur. C'est un grand professionnel. Devrait-il revenir en équipe de France ? Je n'aurais pas de doute. »

Une collaboration vertueuse avec le technicien portugais qui va encore s'étirer au moins une saison supplémentaire (ndlr : le contrat de Paulo Fonseca à l'OL expire en juin 2027).

Auteur de sa saison la plus prolifique en 2025/2026 depuis ses débuts avec les pros, le champion du monde 2018 a inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives durant les 39 parties qu'il aura disputées.

Depuis son come-back à l'été 2022, Corentin Tolisso affiche un bilan solide de 149 matches sous les couleurs rouge et bleu, pour 28 buts et 19 passes décisives.

Zidane, un nouveau sélectionneur pour rebattre les cartes ?

Si la nomination de Zinédine Zidane semble tenir la corde du côté de la FFF pour prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde, cette nouvelle donne pourrait changer la trajectoire de la carrière internationale de Coco.

Le capitaine lyonnais, fort de deux saisons de haut niveau, pourrait être rappelé par l'ancien coach du Real Madrid dans le cadre d'une large revue d'effectif estivale.

Une qualification avec l'OL pour la prochaine Ligue des champions pourrait également faire grimper la cote du champion du monde 2018 pour postuler dans le groupe du futur sélectionneur.

En attendant la première liste du successeur de DD, cette prolongation semble ravir tous les acteurs concernés. D'un côté Corentin Tolisso, enfant du club et attaché à sa région, qui privilégie son équilibre de vie en s'inscrivant dans la durée avec le club. De l'autre côté, l'OL qui conserve son capitaine et leader tout en diminuant sa masse salariale, toujours supervisée par la DNCG.