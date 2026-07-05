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Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
Adil Hamdani lors d’Auxerre – OL (@OL)

OL : une ligne offensive très jeune en ce début de préparation

  • par Gwendal Chabas

    • Même pas 19 ans de moyenne d'âge. À l'OL, le secteur offensif, en attendant des recrues, se résume à la classe biberon, avec Malick Fofana comme élément le plus âgé.

    Dans quelques jours, Pavel Šulc (25 ans) et Ernest Nuamah (22 ans) viendront relever la moyenne d'âge. En attendant d'autres arrivées, notamment au poste d'avant-centre, la ligne offensive de l'OL affiche un visage extrêmement juvénile. Ils sont actuellement sept joueurs à être hiérarchisés dans la catégorie des attaquants. Âge moyen de ces hommes ? 18,9 ans. La classe biberon que l'on a notamment aperçue en 2025-2026 en Ligue Europa et lors de quelques journées de Ligue 1.

    Un coup à jouer cet été pour les jeunes

    Voyez plutôt, Rémi Himbert (18 ans), Enzo Molebe (18), Alejandro Gomes Rodríguez (18) et même Adil Hamdani (17). Il faut compter sur les recrues Kaïl Boudache et Julien Duranville (20 ans tous les deux) pour "vieillir" l'effectif. Le "papa" du groupe étant Malick Fofana, 21 ans. C'est avec eux que l'Olympique lyonnais s'apprête à affronter le Mâcon 71 mercredi, puis le FC Saint-Gall samedi prochain.

    Parmi les jeunes du centre de formation, tous resteront-ils au club cet été ? C'est la question. Les places devraient valoir cher lorsque les deux mondialistes reviendront. Et encore plus si de nouveaux éléments viennent gonfler les rangs au cours du mercato. Mais il y a aussi un coup à jouer s'ils parviennent à se montrer positivement durant la présaison.

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