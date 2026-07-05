L'OL a choisi de ne pas ouvrir ses portes au public pour l'affiche face au Mâcon 71. Néanmoins, vous aurez plusieurs moyens de vous informer sur cette rencontre.

L'occasion sûrement d'assister aux premiers pas de Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Kaïl Boudache. Mercredi, l'OL lancera sa série de matchs amicaux avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Toujours des moments à part où l'on fait connaissance avec les nouvelles têtes. On prend aussi le pouls de l'équipe avant la nouvelle saison. La rencontre du 8 juillet (10h30) servira de première opposition, avec un duel régional face au Mâcon 71 de Nicolas Puydebois, adjoint de Kévin Garnier.

À voir sur OL Play, à suivre sur Olympique-et-Lyonnais

Sauf que le public ne pourra pas entrer au GOLTC afin d'assister à ce duel. En effet, le club lyonnais disputera la partie à huis clos. Il faudra attendre le "déplacement" à Bourgoin le 15 juillet pour voir la troupe de Corentin Tolisso. Mais pas de panique, vous pourrez regarder l'affiche sur OL Play, qui a prévu de diffuser toute la préparation des Rhodaniens. Connectez-vous également sur Olympique-et-Lyonnais.com, puisque les journalistes, eux, seront autorisés à siéger dans la tribune.

Toutes les informations sur cette première sortie de Paulo Fonseca et de ses joueurs sont à retrouver sur votre média contant au quotidien l'actualité de l'OL.