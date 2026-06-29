Comment suivre les matchs amicaux de l'OL

En attendant de connaître l'ensemble du programme estival, on sait que l'OL disputera quatre matchs amicaux en juillet. Voici comment suivre ces rencontres de préparation.

Forcément, c'est la date que tout le monde a cochée. Le 4 ou 5 août prochain, l'OL lancera sa saison 2026-2027 avec le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais avant ça, il faut monter en puissance. Les Rhodaniens ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi, avec plus de cinq semaines pour se mettre en rythme. Au cours de cette préparation, plusieurs matchs amicaux sont prévus.

Les 3 premiers matchs sur OL Play

Pour l'instant, nous en connaissons quatre. Les trois premiers auront lieu dans la région, dont deux fois à Décines. Chez lui, au GOLTC, le groupe de Paulo Fonseca défiera le Macon 71 (10h30) et le FC Saint-Gall (10h30) les 8 et 11 juillet. Des parties à huis clos, mais que vous pourrez suivre sur OL Play. La chaîne du club diffusera également la confrontation contre le Servette FC le 15 juillet (18 heures). Cette rencontre se jouera à Bourgoin, à Pierre-Rajon. Si vous en avez l'opportunité, vous pourrez y assister en acquérant un billet, ou toujours avec votre abonnement OL Play.

Enfin, après un stage du 19 au 24 juillet en Bavière, les Rhodaniens auront un ultime arrêt à Cadix le 29 juillet pour se mesurer au Real Betis. On ne sait pas encore sur quelle plateforme sera retransmis ce choc. En revanche, pour les supporters présents dans ce coin de l'Espagne, vous pouvez vous munir d'une place pour cette confrontation. Premier prix : 13 euros.