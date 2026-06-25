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Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

OL : le programme des amicaux en juillet

  • par David Hernandez

    • Avec le Real Betis en clôture de préparation, l'OL disputera quatre matchs amicaux avant le troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Mais un cinquième devrait normalement se glisser entre le Servette FC et la confrontation contre le club espagnol.

    Plus que quelques jours de détente pour les joueurs de l'OL avant le retour des choses sérieuses. Ce lundi 29 juin marque la reprise de l'entraînement pour les Lyonnais du côté de Décines. Ils auront droit à dix jours de travail physique, mais aussi de ballon, avant de fondre de nouveau dans la préparation d'un match. Il ne sera qu'amical, mais le rendez-vous contre Mâcon 71 le 8 juillet au GOLTC marquera le début de la série des rencontres de l'été. Pour le moment, elles seront au nombre de quatre avec le Real Betis qui s'est greffé au calendrier. Le 29 juillet, les joueurs de Paulo Fonseca joueront à Cadix leur dernier match de préparation avant le troisième tour de qualification de la Ligue des champions le 4 ou 5 août prochain.

    Un dernier amical à programmer après le stage ?

    Avant cela, ils seront montés en puissance avec une opposition contre le FC Saint-Gall au GOLTC, trois jours après Mâcon. Deux rendez-vous qui se joueront à huis clos avant le premier match en public le 15 juillet à Bourgoin contre le Servette FC. Ce devrait être le seul dans la région lyonnaise, car si un dernier amical vient à se greffer après le stage en Allemagne et avant le départ en Espagne, il se déroulera à l'étranger.

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