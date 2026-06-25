Actualités
Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

OL Lyonnes : les dates de la saison des U19 en 2026-2027

  • par Gwendal Chabas

    • Championnes de France, les U19 d'OL Lyonnes viseront encore le sacre en 2027. Et potentiellement le doublé avec la Coupe. Lancement de la saison le 6 septembre.

    Elles ont magnifiquement terminé le cru 2025-2026. En dominant le PSG le 31 mai dernier au cours de la "finale" du championnat, les U19 d'OL Lyonnes ont remis la main sur un trophée qui leur avait échappé en 2025. Une jolie performance, car les Parisiennes avaient remporté les deux autres confrontations de la saison. Le duel devrait reprendre de plus belle en 2026-2027 entre les deux meilleures formations françaises chez les jeunes.

    Sans leur entraîneure Rachel Saïdi, qui se concentrera sur l'Académie, mais avec une autre tête sur le banc, les Fenottes auront encore de l'ambition. Le 17e championnat national débutera le dimanche 6 septembre, a annoncé la FFF. Comme à chaque fois, la première phase impliquera 24 équipes réparties en plusieurs poules. Les vainqueurs des groupes et les meilleurs deuxièmes participeront à la compétition élite qui commencera plus tard (la date n'a pas été communiquée).

    Début de la Coupe le 13 décembre

    On ne connaît pas encore les futurs adversaires des Rhodaniennes, mais elles auront dix matchs à disputer durant cette première partie d'exercice. Le tout face à cinq équipes différentes, sous le format aller-retour.

    À noter, et cela fera sûrement partie de leur objectif, que la deuxième édition de la Coupe U18 reviendra le dimanche 13 décembre 2026. Les Lyonnaises entreront en lice en 32es de finale. Cette année, elles ont chuté sur la pelouse du PSG en demi-finales (2-0). Avant de prendre leur revanche fin mai donc.

    à lire également
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Michele Kang, nouvelle propriétaire de l'OL, n'entend pas abandonner ses Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les dates de la saison des U19 en 2026-2027 17:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : le programme des amicaux en juillet 16:30
    Mads Bidstrup, joueur du RB Salzburg
    Mercato : Bidstrup à l'OL durant le week-end ? 15:30
    Ambre Ouazar a signé jusqu'en juin 2028 avec OL Lyonnes
    Mercato : Ambre Ouazar signe son premier contrat pro avec OL Lyonnes 14:30
    Amos Youga, formé à l'OL et invité de TKYDG
    Formé à l'OL Académie et passé par TKYDG, Amos Youga participe au stage UNFP 13:30
    Lorna Chicha Douvier, joueuse d'OL Lyonnes
    Après trois matchs en pro, Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes 12:30
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Servette FC : la billetterie est ouverte pour le match à Bourgoin 11:30
    Johanna Rytting Kaneryd, joueuse de Chelsea
    Mercato : OL Lyonnes prêt à piocher à Chelsea ? 10:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kenzo Kies, joueur formé à l'OL et l'ASSE, est décédé
    Le jeune footballeur, passé par l'OL et Saint-Étienne et qui s'était noyé, est mort 09:30
    Damien Della Santa, nouvel adjoint de Pierre Sage à l'OL
    Damien Della Santa : "À l'OL, certains joueurs m'ont apporté autant que je leur ai apporté" 08:45
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    Šulc et la Tchéquie disent déjà adieux à la Coupe du monde 2026 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    OL : Kang et Gerlinger tiendront une conférence de presse ce vendredi 07:30
    Coupe du monde : la Tchéquie de Šulc (OL) condamnée à l'exploit 24/06/26
    OL : à combien serait estimée la fortune de Michele Kang ? 24/06/26
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Ligue 1 : quel calendrier pour l'OL après la Coupe d'Europe ? 24/06/26
    Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l'OL Féminin
    DNCG : le grand écart entre l'OL et l'OM 24/06/26
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Michele Kang, nouvelle propriétaire de l'OL, n'entend pas abandonner ses Lyonnes 24/06/26
    Coupe du monde : le bilan des Lyonnais après deux journées 24/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut