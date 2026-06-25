OL Lyonnes : les dates de la saison des U19 en 2026-2027

Championnes de France, les U19 d'OL Lyonnes viseront encore le sacre en 2027. Et potentiellement le doublé avec la Coupe. Lancement de la saison le 6 septembre.

Elles ont magnifiquement terminé le cru 2025-2026. En dominant le PSG le 31 mai dernier au cours de la "finale" du championnat, les U19 d'OL Lyonnes ont remis la main sur un trophée qui leur avait échappé en 2025. Une jolie performance, car les Parisiennes avaient remporté les deux autres confrontations de la saison. Le duel devrait reprendre de plus belle en 2026-2027 entre les deux meilleures formations françaises chez les jeunes.

Sans leur entraîneure Rachel Saïdi, qui se concentrera sur l'Académie, mais avec une autre tête sur le banc, les Fenottes auront encore de l'ambition. Le 17e championnat national débutera le dimanche 6 septembre, a annoncé la FFF. Comme à chaque fois, la première phase impliquera 24 équipes réparties en plusieurs poules. Les vainqueurs des groupes et les meilleurs deuxièmes participeront à la compétition élite qui commencera plus tard (la date n'a pas été communiquée).

Début de la Coupe le 13 décembre

On ne connaît pas encore les futurs adversaires des Rhodaniennes, mais elles auront dix matchs à disputer durant cette première partie d'exercice. Le tout face à cinq équipes différentes, sous le format aller-retour.

À noter, et cela fera sûrement partie de leur objectif, que la deuxième édition de la Coupe U18 reviendra le dimanche 13 décembre 2026. Les Lyonnaises entreront en lice en 32es de finale. Cette année, elles ont chuté sur la pelouse du PSG en demi-finales (2-0). Avant de prendre leur revanche fin mai donc.