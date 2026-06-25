Mercato : Chelsea demande une fortune pour Gusto, des regrets pour l'OL

Parti de l'OL en 2023, Malo Gusto s'est imposé à Chelsea. Des performances qui n'ont pas échappé à plusieurs clubs européens alors que les Blues demandent désormais un prix élevé pour leur latéral. Mais qui ne rapportera rien à l'OL, qui n'avait pas inclus de pourcentage en cas de plus-value.

C'est un oubli que pourrait bien regretter la nouvelle direction de l'OL. Ce n'est pas de son fait puisque les faits remontent à janvier 2023, mais à l'heure de se projeter sur les rumeurs qui touchent Malo Gusto, cela a de quoi donner des regrets. Depuis plusieurs heures, la presse anglaise fait état d'un cote très élevée pour le latéral droit. Actuellement en pleine Coupe du monde et peut-être titularisé contre la Norvège, vendredi, Gusto intéresserait la Juventus Turin, mais surtout Manchester City. L'intérêt mancunien mais aussi italien auraient donné de folles envies à Chelsea, son actuel club. Ce ne serait pas moins de 80 millions d'euros qui seraient demandés par les Blues pour lâcher l'international français.

Aucun intéressement également sur Barcola...

Une somme qui a avant tout pour but de dissuader les prétendants ? Si cela se précise, Malo Gusto deviendrait l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire. Et pour l'OL, ce serait de vrais regrets. Au début de la double présidence Textor - Aulas, le natif de Décines avait été vendu 35 millions d'euros à Chelsea avant d'être prêté dans la foulée à son club formateur. Or, les dirigeants n'avaient pas trouvé bon d'insérer un intéressement sur une potentielle future plus-value. Il en avait été de même avec Bradley Barcola au PSG, alors que Castello Lukeba avait ce pourcentage au moment de son départ à Leipzig. Vu les montants annoncés, cela aurait été une belle somme dans les caisses lyonnaises, même si l'OL pourrait se consoler avec les indemnités de formation...