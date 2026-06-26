Titulaire lors des deux premières rencontres du Sénégal à la Coupe du monde, Moussa Niakhaté n'a pas encore réussi à aider les Lions de la Teranga à retrouver leur solidité habituelle. Avant d'affronter l'Irak, la sélection africaine a déjà encaissé six buts en deux matchs.

Avec deux défaites contre la France (3-1) puis la Norvège (3-2), le Sénégal se retrouve dos au mur avant la dernière journée de la phase de groupes. Une situation surprenante pour une équipe qui s'appuie habituellement sur sa solidité défensive. Titulaire à deux reprises, Moussa Niakhaté fait partie d'un secteur en difficulté, même si les six buts encaissés ne peuvent pas tous lui être attribués.

Une défense sénégalaise en souffrance

Face à la France, les Lions de la Teranga avaient déjà montré certaines limites. Sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé, Niakhaté est pris de vitesse par une passe lumineuse de Michael Olise. Quelques minutes plus tard, un problème d'alignement défensif permet à Bradley Barcola d'aggraver le score. Le troisième but français illustre également les difficultés collectives sénégalaises. Kylian Mbappé bénéficie d'un temps important pour armer sa frappe, sans véritable pression du milieu de terrain. Niakhaté tente alors d'intervenir devant sa cage, mais ne parvient pas à dévier le ballon.

La rencontre face à la Norvège a confirmé ces difficultés. Sur le premier but scandinave, Kalidou Koulibaly manque sa relance avant qu'Édouard Mendy ne commette une faute de main. Sur le deuxième but d'Erling Haaland, le capitaine sénégalais manque son interception et laisse son partenaire lyonnais tenter de couvrir dans l'urgence. Enfin, le troisième but norvégien résulte une nouvelle fois d'une perte de balle et d'un mauvais positionnement. Haaland se retrouve seul et profite également du positionnement avancé de Mendy.

Un dernier match pour se relancer

Si le défenseur de l'OL n'est pas exempt de tout reproche, les difficultés sénégalaises apparaissent avant tout collectives. Niakhaté a disputé l'intégralité des deux premières rencontres et demeure l'un des cadres de cette défense aux côtés de Koulibaly. Face à l'Irak, ce vendredi soir (21h), le Sénégal devra impérativement retrouver de la solidité pour espérer poursuivre l'aventure mondiale. Pour Moussa Niakhaté, l'enjeu sera également de guider une arrière-garde en manque de certitudes depuis le début de la compétition.