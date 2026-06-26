Otobo, Garcia, Kango : trois jeunes défenseurs à suivre à l'OL

L'OL sait aussi former des défenseurs. Ils sont trois à avoir signé, ou à bientôt le faire, leur premier contrat professionnel. À la découverte de Melvyn Otobo, Angel Garcia et Steeve Kango avec leur ancien formateur, Amaury Barlet.

Pierre Kalulu, Melvin Bard, Castello Lukeba, Malo Gusto, Mamadou Sarr... Si de tout temps, l'OL a su former des attaquants techniques et des milieux au style soyeux ou travailleur, il est moins réputé pour ses défenseurs. Et pourtant, il a su en faire éclore quelques-uns. Certes, aucun de ces garçons n'a joué plus de 70 matchs avec l'équipe première. Samuel Umtiti (170 apparitions) reste une exception depuis 2010. Qu'en sera-t-il avec la jeune génération incarnée par Melvyn Otobo, Angel Garcia et Steeve Kango ?

Des éléments en qui la direction lyonnaise croit. Le club leur a déjà sécurisé l'avenir des deux premiers nommés. Leur compère devrait suivre prochainement. Ils sont attendus avec les grands cet été lors de la préparation. Le début de quelque chose ? Seul l'avenir nous le dira. Pour Olympique-et-lyonnais, leur ancien formateur, Amaury Barlet, évoque ces trois "profils très différents".

Steeve Kango (latéral droit de 20 ans, 6 rencontres avec les pros)

"Il arrive chez nous pendant le Covid (en juillet 2021, NDLR) en provenance de Vaux-en-Velin. C'est un Gone du coin. Ce qui le caractérise, c'est qu'il aime défendre. Il adore le un contre un, tacler, aller mettre la tête. Steeve a un mental de compétiteur. Il se challenge dans les duels, dans les face-à-face… Pour moi, tout ça est incontournable à son poste. Au début, il jouait central, puis on l'a fait travailler à droite et je pense qu'il peut s'insérer dans une ligne de droit derrière. C'était important de lui donner plusieurs cordes à son arc. Il a beaucoup progressé sur l'apport offensif.

Ce qui m'a surpris à ses débuts chez les pros, c'est qu'il a presque joué la double confrontation européenne contre le Celta en intégralité (il est sorti à la 85e minute à l'aller). Or, pendant sa formation, il avait du mal à terminer les rencontres car il mettait énormément d'engagement. Il sortait à la 70e, 75e parce qu'il avait des crampes ou il était épuisé. Il a bien évolué dans ce domaine, j'ai l'impression (il n'a pas encore été titulaire en Ligue 1), même s'il doit avoir encore quelques progrès à faire là-dessus."

Angel Garcia (latéral gauche de 18 ans, a alterné entre les U19 et la réserve cette saison)

"Je l'ai d'abord découvert en tant qu'homme. Il se fracture la cheville dans un tournoi en Guadeloupe en fin d'année U16, en 2024. Il reprend avec nous en janvier 2025 en U17, et depuis ça va très vite. J'ai pu observer dans son processus de reprise et je vois un jeune homme ultra-professionnel, capable d'organiser son quotidien scolaire, d'être assidu dans son parcours de rééducation et son retour sur le terrain. Il a d'énormes qualités mentales, athlétiques, a la tête sur les épaules. Pour moi, c'est un modèle pour les autres membres de l'Académie. Il peut répéter les efforts, faire des appels, revenir en poursuite. Je le comparerais à Malo Gusto (Chelsea) là-dessus.

Dans un groupe d'entraînement, il va te mettre beaucoup d'intensité, ce qui permet de faire progresser l'ensemble de l'effectif. C'est le genre de joueur qui tire les autres vers le haut. Il est indispensable, une fois qu'on l'incorpore, on ne veut plus l'enlever. Autre point fort, il te crée des expected goals en provoquant des occasions de but par des courses dans le déséquilibre, des centres, des incursions en conduite de balle, des frappes... De base, il est attaquant, donc il peut vraiment évoluer à plusieurs postes dans le couloir gauche. Piston, c'est là qu'il est le plus performant, après il se développe comme latéral et milieu. Défensivement, il s'améliore dans le un contre un. À lui de montrer de quoi il est capable, il devrait être observé sur les aspects techniques, sa première touche de balle... Il peut gagner là-dessus."

Melvyn Otobo (défenseur central de 18 ans, a oscillé entre les U19 et la réserve)

"Son parcours à la formation n'a pas été linéaire. Il lui a fallu du temps pour se construire en tant que sportif de haut niveau. Mais pour moi, il a de telles qualités. En défense, c'est peut-être celui qui en avait le plus du temps où je suis resté à l'OL (2011 à 2025). Son potentiel est, selon moi, pas encore optimisé. Il a les aptitudes du très haut niveau : va vite, anticipe bien, a une superbe détente, il peut marquer sur les coups de pied arrêtés... On sent en lui une forme de leadership qu'il doit maîtriser afin d'aider l'équipe. Je pense que ça peut venir avec la maturité qu'il va forcément engranger.

Je vais donner une anecdote. On dispute un derby en U17 National, c'est le match retour et lui revient de blessure. Il rentre 35 minutes et change toute la partie alors qu'il évolue dans l'axe. Il montait ballon au pied, cassait des lignes... Avec lui, il faut se laisser du temps. S'il doit sortir à 20, 21 ans, ce n'est pas grave, il faut le garder au chaud."