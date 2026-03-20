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Tiago Gonçalves et Angel Garcia ont signé leur premier contrat professionnel avec l'OL
Tiago Gonçalves et Angel Garcia ont signé leur premier contrat professionnel avec l’OL (@OL)

Mercato : deux nouveaux contrats professionnels à l'OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • L'Académie de retour aux premiers plans, l'OL a fait signer deux nouveaux joueurs professionnels. Tiago Gonçalves, qui a fait ses débuts en Ligue Europa, et Angel Garcia, jeune latéral U19, ont paraphé leurs nouveaux contrats ces dernières heures.

    Il y a un peu plus d'une semaine, l'OL Académie était de nouveau mise en lumière à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue Europa. Pour affronter le Celta de Vigo, Paulo Fonseca avait choisi de lancer Steeve Kango dans le grand bain comme latéral droit. Un nouvel élément issu du centre de formation après les débuts de Khalis Merah, Mathys De Carvalho, Rémi Himbert, Adil Hamdani ou encore Tiago Gonçalves. Ce dernier vient d'ailleurs de rejoindre certains de ses compères puisque le Portugais a signé un premier contrat professionnel. Ce vendredi, l'OL a annoncé que le 612e joueur de l'histoire lyonnaise est désormais lié jusqu'en juin 2028 à son club formateur.

    Garcia, autre latéral prometteur de l'Académie

    Pièce centrale de la réserve quand il ne fait pas partie des groupes professionnels, Gonçalves n'a pas été le seul à signer pro ces dernières heures. Angel Garcia a lui aussi étendu son bail avec l'OL, jusqu'en 2029 de son côté. Gravement blessé il y a deux saisons chez les U17, le latéral gauche est devenu incontournable avec Florent Balmont cette saison chez les U19. Des performances remarquées qui lui ont permis de goûter au National 3 ces dernières semaines avec Gueïda Fofana.

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    2 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - ven 20 Mar 26 à 17 h 34

      C'est bon tout ça.

      Bienvenue à Tiago et Angel !

      Qu'ils travaillent bien et qu'ils apportent leur pierre à l'édifice.
      Retrouvons une identité lyonnaise, qui nous manque, en tout cas à moi, ces derniers temps bien que l'équipe actuelle m'a fait rêver et espérer toujours une place européenne.

      Avec tous ces "pépins" physiques et émotionnels, pour Moussa, la situation actuelle est délicate mais avec le retour de nos forces vives, on peut, on doit, y croire.

      Toujours est-il que je souhaite un bel avenir, à nos deux petits nouveaux et à tous les autres de l'académie.Ils ont l'opportunité de réaliser le rêve de leur vie.
      Maintenant, à eux, de tout faire pour briller et garder leur club au premier plan !

      "Allez l'OL" !

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    2. Avatar
      brad - ven 20 Mar 26 à 18 h 01

      Bravo les gones saisissez votre chance !
      Après malgré qu'ils ne soient toujours pas près des pros aux entrainements à Décines , je vois que Fonseca s'intéresse a eux malgré tout en les incorporant doucement , ça va redonner une grosse dynamique à l'académie....

      Signaler

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