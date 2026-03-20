Mercato : deux nouveaux contrats professionnels à l'OL

L'Académie de retour aux premiers plans, l'OL a fait signer deux nouveaux joueurs professionnels. Tiago Gonçalves, qui a fait ses débuts en Ligue Europa, et Angel Garcia, jeune latéral U19, ont paraphé leurs nouveaux contrats ces dernières heures.

Il y a un peu plus d'une semaine, l'OL Académie était de nouveau mise en lumière à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue Europa. Pour affronter le Celta de Vigo, Paulo Fonseca avait choisi de lancer Steeve Kango dans le grand bain comme latéral droit. Un nouvel élément issu du centre de formation après les débuts de Khalis Merah, Mathys De Carvalho, Rémi Himbert, Adil Hamdani ou encore Tiago Gonçalves. Ce dernier vient d'ailleurs de rejoindre certains de ses compères puisque le Portugais a signé un premier contrat professionnel. Ce vendredi, l'OL a annoncé que le 612e joueur de l'histoire lyonnaise est désormais lié jusqu'en juin 2028 à son club formateur.

Garcia, autre latéral prometteur de l'Académie

Pièce centrale de la réserve quand il ne fait pas partie des groupes professionnels, Gonçalves n'a pas été le seul à signer pro ces dernières heures. Angel Garcia a lui aussi étendu son bail avec l'OL, jusqu'en 2029 de son côté. Gravement blessé il y a deux saisons chez les U17, le latéral gauche est devenu incontournable avec Florent Balmont cette saison chez les U19. Des performances remarquées qui lui ont permis de goûter au National 3 ces dernières semaines avec Gueïda Fofana.