OL - Monaco : le Parc OL va être rempli comme un œuf

Ayant difficilement passé le cap des 40 000 spectateurs jeudi en Ligue Europa, le Parc OL sonnera bien moins creux ce dimanche (15h). Plus de 55 000 spectateurs sont attendus contre Monaco.

Pour un huitième de finale retour de Ligue Europa, les joueurs de l'OL auraient certainement aimé un stade comble. Malgré les offres de dernière minute pour répondre à une grille tarifaire jugée excessive par les supporters, que ce soit au moment du tirage ou même avant le match aller, le Parc OL a péniblement dépassé la barre des 40 000 contre le Celta de Vigo (0-2). L'horaire (18h45) n'a pas forcément aidé non plus à attirer du monde à Décines pour ce qui a été le dernier match européen de la saison. En Ligue 1, il reste encore quelques réceptions au Parc OL, à commencer par ce dimanche (15h) contre l'AS Monaco.

Un horaire qui facilite la venue des familles

Ce choc du championnat de France va d'ailleurs attirer du monde et là encore, l'horaire joue son rôle. Placé en milieu d'après-midi, cet OL - Monaco devrait figurer parmi les plus belles affluences du stade depuis son introduction en 2016. À quarante-huit heures de la rencontre, l'enceinte décinoise avait franchi la barre de 55 000 spectateurs. Comme quoi, malgré la dynamique actuelle, Paulo Fonseca et ses joueurs peuvent compter sur le soutien de leurs supporters. Même si dimanche, il risque d'être très familial.