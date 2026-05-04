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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

Fathallah (OL Lyonnes) ne disputera finalement pas l'Euro U17

  • par David Hernandez

    • Présente pour fêter la victoire d'OL Lyonnes contre Arsenal mais pas sur la feuille de match, Maïssa Fathallah va finalement rester à Décines. Censée disputer l'Euro U17 qui débute mardi, la défenseuse va finir la saison avec les Fenottes.

    Contre Nantes, elle a fait preuve d'une grande assurance. Cela a certainement permis à Jonatan Giráldez de confirmer tout le bien qu'il pense déjà de Maïssa Fathallah. Néanmoins, trois jours plus tard, la jeune défenseuse a dû prendre place en tribune pour le retour entre OL Lyonnes et Arsenal. Malgré une participation à l'entraînement de veille de match, elle ne faisait pas partie du groupe convoqué pour ce match décisif. Elle a toutefois bien participé aux célébrations d'après-match suite à la qualification pour la finale de la Ligue des champions. On aurait d'ailleurs pu penser qu'elle n'en serait pas et c'est en tout cas ce qui était prévu initialement. En effet, Fathallah aurait dû se trouver à Clairefontaine pour participer à la préparation de l'Euro U17 avec l'équipe de France.

    Début de l'Euro ce mardi pour cinq Lyonnaises

    Finalement, la Lyonnaise n'y participera pas, comme elle n'a pas rejoint le rassemblement. Elle ne fait plus partie de la liste communiquée par la FFF et ne s'est pas envolée pour l'Irlande du Nord durant le week-end. Néanmoins, OL Lyonnes sera encore bien représenté chez les U17 avec cinq joueuses. Si la gardienne Jenaye Le Jort a disparue de la liste initiale, les sœurs Motyka, Rosie Olando, Maelys Ane et Méhisane Zidi, pas convoquée à la base, ont pris la direction de l’Irlande du Nord. Les Bleuettes font leur entrée en lice dans cet Euro ce mardi 5 mai avec un premier match contre la Pologne. 

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