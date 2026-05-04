Mercato : l'OL va récompenser Moreira

Encore une fois buteur dimanche contre Rennes, Afonso Moreira n'en finit plus de surprendre. Un an après son arrivée, l'ailier portugais va prolonger avec l'OL, avec une revalorisation salariale à la clé.

Tout va très vite dans le football et ce n'est pas Afonso Moreira qui dira le contraire. En juillet 2025, il débarquait à l'OL dans l'anonymat le plus complet. N'ayant que peu joué dans le monde professionnel, l'ailier portugais représentait un pari à deux millions d'euros. Dix mois plus tard, l'inconnu est désormais reconnu en Ligue 1. S'il n'a pas eu les honneurs d'une nomination chez les meilleurs espoirs du championnat pour les Trophées UNFP, Afonso Moreira a tout bousculé sur son passage, profitant pleinement de la longue blessure de Malick Fofana. Impliqué sur 18 buts cette saison (8 buts et 10 passes), l'ancien du Sporting a encore montré l'étendue de son talent dimanche soir contre Rennes avec un penalty provoqué et un but.

Une revalorisation salariale à la clé

Conscient que le profil du Portugais colle parfaitement à la philosophie de Paulo Fonseca, l'OL a donc choisi de prendre les devants, selon nos confrères de L'Équipe. Fort d'un nouveau statut, Afonso Moreira devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2030. Une petite année supplémentaire qui va lui permettre également de revoir ses émoluments à la hausse avec une revalorisation salariale. Une stratégie permettant de repousser certaines sirènes européennes ? En cas de qualification pour la Ligue des champions, l'OL aurait un argument de choix supplémentaire.