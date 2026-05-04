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Ada Hegerberg après son but contre le Barça
Ada Hegerberg après son but contre le Barça (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue des champions : Barça - OL Lyonnes en finale, quatrième du nom

  • par David Hernandez

    • Le 23 mai prochain à Oslo, le FC Barcelone et OL Lyonnes se disputeront la couronne européenne en finale de la Ligue des champions. Ce sera la quatrième fois que les meilleures rivales du foot féminin en Europe se croiseront à ce stade de la compétition.

    Retrouver Vanessa Gilles en finale de la Ligue des champions aurait certainement fait plaisir à plus d’une joueuse d’OL Lyonnes. Jule Brand aurait, de son côté, bien aimé retrouver certaines coéquipières de sélection qui évoluent au Bayern Munich. Il n’en sera rien puisque la finale européenne qui se tiendra à Oslo le 23 mai prochain opposera les Fenottes au FC Barcelone. Une affiche probablement rêvée pour l’UEFA entre les deux meilleurs clubs depuis plusieurs années. Pour les Lyonnaises, il y aura sûrement un peu de revanche dans l’air, même si le terme n’est pas forcément très apprécié dans le vestiaire.

    Deux sacres à un pour les Fenottes

    Mais retrouver le Barça, c’est aussi se frotter à ses meilleures rivales. En Norvège, ce sera la quatrième fois dans l’histoire que le club français et le club espagnol s'affronteront pour la couronne européenne. Le dernier affrontement a tourné à l’avantage du FC Barcelone avec une victoire finale à Bilbao en 2024. Les coéquipières d’Alexia Putellas l’avaient emporté 2-0 avec un certain Jonatan Giraldez sur le banc catalan. Toutefois, OL Lyonnes reste historiquement devant avec deux sacres en 2019 et en 2022 à Turin. Le dernier sacre lyonnais dans la compétition.

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