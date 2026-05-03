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Kadidiatou Diani (OL) contre Barcelone (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes retrouvera le FC Barcelone en finale

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Qualifié pour la finale de la Ligue des champions samedi, OL Lyonnes attendait de connaitre son adversaire. Le 23 mai prochain à Oslo, les joueuses de Jonatan Giraldez affronteront le FC Barcelone.

    Il reste encore une étape à valider. La plus importante mais après avoir manqué le coche la saison passée, OL Lyonnes est bien de retour en finale de la Ligue des champions. Dans un remake de la demi-finale de l'an passée, les Fenottes ont pris le meilleur sur Arsenal pour s'offrir une revanche qui leur tenait à coeur. Qualifiées pour la finale qui se tiendra à Oslo le 23 mai prochain, les joueuses de Jonatan Giraldez attendaient désormais de connaitre leur adversaire pour le trophée européen. Tout se jouait entre le Bayern Munich et le FC Barcelone.

    Les meilleures ennemies se retrouvent

    Après une manche aller sans vainqueur à Munich (1-1), tout restait ouvert ce dimanche au Camp Nou pour le match retour. Ce sont les Barcelonaises qui ont pris le meilleur sur les Bavaroises avec une victoire 4-2 grâce notamment à un doublé d’Alexia Putellas. A l'Ulleval Stadion d’Oslo, il y aura donc de la revanche dans l'air après la finale perdue il y a deux ans à Bilbao.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 3 Mai 26 à 18 h 36

      J'ai raté le match je croyais que c'était à 19h.

      On fait un bon match hier mais il y a encore eu des lacunes, si elles se répètent contre Barça la coupe sera pour les espagnols.

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