Actualités
Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
Khalis Merah lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Merah sera "l'un des meilleurs joueurs en France", pour Fonseca

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • L'ayant lancé dans le grand bain l'été dernier, Paulo Fonseca s'est montré satisfait de la progression de Khalis Merah à l'OL. Il voit dans le milieu lyonnais l'un des plus grands espoirs du football français.

    Il est le porte-bonheur de l'OL, si l'on s'en tient aux statistiques. Sur les 30 matchs que Khalis Merah a disputés depuis le début de la saison, la formation lyonnaise a remporté 77% de ces rencontres. Au contraire, quand le milieu est absent (15 matchs), le pourcentage tombe à 27%, comme décrit par nos confrères de L'Équipe. Cela veut-il dire que Merah est déjà indispensable à l'OL après seulement une saison en pro ?

    Cela serait allé un peu vite en besogne, mais le natif de Meyzieu apporte un petit truc en plus. "Khalis a du courage, c’est un joueur qui veut toujours le ballon. Contre les meilleures équipes, c’était important pour notre stratégie de l’avoir. Au début, c’était un joueur plus instinctif, aujourd’hui il a beaucoup progressé dans l’utilisation des espaces, a noté Paulo Fonseca. Par exemple, lors du dernier match face à Auxerre, il a été très bon dans cette dimension".

    "Il a plus joué que je ne l'imaginais"

    Lancé dans le grand bain par le Portugais l'été dernier, Khalis Merah a plutôt surpris son coach, qui le "voyait jouermais il a encore plus joué que je ne l’imaginais. En ce moment, c’est un joueur important pour nous." Laissé sur le banc pendant plusieurs semaines en ce début d'année 2026, l'international U20 français a retrouvé grâce aux yeux de Paulo Fonseca. Mais ce dernier le porte en très haute estime. "Khalis sera l’un des meilleurs joueurs de votre pays", jure-t-il. À Merah de confirmer les espoirs placés en lui depuis ses débuts à l'Académie.

    à lire également
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL et Rennes carburent sur la phase retour de Ligue 1
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - dim 3 Mai 26 à 17 h 06

      Notre nouveau jean Tigana ?
      Je crois également beaucoup en lui.
      Techniquement il est très fort.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    Merah sera "l'un des meilleurs joueurs en France", pour Fonseca 16:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    Ligue des champions : Bayern ou Barça pour OL Lyonnes ? Brand a sa petite préférence 15:10
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL et Rennes carburent sur la phase retour de Ligue 1 14:20
    Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Giráldez, jeune et ambitieux avec OL Lyonnes 13:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison 12:40
    Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes
    Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin 11:50
    Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes : un match riche en buts 11:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    OL - Rennes : Tolisso comme seul changement ? 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "La victoire de tout un club" 09:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Merah avant OL - Rennes : "Je ne m'attendais pas à jouer autant" 08:45
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : une balle de set plus qu'une balle de match 08:00
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    OL - Stade Rennais : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    OL - Rennes : Fofana et Nuamah reviennent, Tessmann absent 02/05/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    OL - Rennes : Abner sera titulaire à gauche 02/05/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Hegerberg après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "Je ne peux vous dire à quel point on est heureuses" 02/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    OL Lyonnes renverse Arsenal et retrouve la finale de la Ligue des champions 02/05/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca avant OL - Rennes : "Pas de revanche par rapport à l'aller" 02/05/26
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Arsenal : Dumornay et Bacha de retour dans le onze 02/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut