Merah sera "l'un des meilleurs joueurs en France", pour Fonseca

L'ayant lancé dans le grand bain l'été dernier, Paulo Fonseca s'est montré satisfait de la progression de Khalis Merah à l'OL. Il voit dans le milieu lyonnais l'un des plus grands espoirs du football français.

Il est le porte-bonheur de l'OL, si l'on s'en tient aux statistiques. Sur les 30 matchs que Khalis Merah a disputés depuis le début de la saison, la formation lyonnaise a remporté 77% de ces rencontres. Au contraire, quand le milieu est absent (15 matchs), le pourcentage tombe à 27%, comme décrit par nos confrères de L'Équipe. Cela veut-il dire que Merah est déjà indispensable à l'OL après seulement une saison en pro ?

Cela serait allé un peu vite en besogne, mais le natif de Meyzieu apporte un petit truc en plus. "Khalis a du courage, c’est un joueur qui veut toujours le ballon. Contre les meilleures équipes, c’était important pour notre stratégie de l’avoir. Au début, c’était un joueur plus instinctif, aujourd’hui il a beaucoup progressé dans l’utilisation des espaces, a noté Paulo Fonseca. Par exemple, lors du dernier match face à Auxerre, il a été très bon dans cette dimension".

"Il a plus joué que je ne l'imaginais"

Lancé dans le grand bain par le Portugais l'été dernier, Khalis Merah a plutôt surpris son coach, qui le "voyait jouer, mais il a encore plus joué que je ne l’imaginais. En ce moment, c’est un joueur important pour nous." Laissé sur le banc pendant plusieurs semaines en ce début d'année 2026, l'international U20 français a retrouvé grâce aux yeux de Paulo Fonseca. Mais ce dernier le porte en très haute estime. "Khalis sera l’un des meilleurs joueurs de votre pays", jure-t-il. À Merah de confirmer les espoirs placés en lui depuis ses débuts à l'Académie.