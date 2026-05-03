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Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

L'OL et Rennes carburent sur la phase retour de Ligue 1

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l'OL et Rennes s'affrontent pour faire un pas de plus vers la Ligue des champions. Cela reste avant tout un choc entre deux des formations les plus en forme de la phase retour de Ligue 1.

    En début de saison, personne n'aurait imaginé l'OL se battre pour la Ligue des champions à trois journées de la fin et surtout faire la course en tête parmi tous les concurrents à la troisième et quatrième place. Il y a encore deux mois et demi, le constat était sensiblement le même concernant le Stade rennais alors que Habib Beye venait de rendre son tablier après quatre revers de suite. Et pourtant, ce dimanche, les deux équipes s'affrontent pour un match couperet dans cette course à la C1. Avec un point d'avance sur son adversaire du soir, l'OL pourrait bien faire un pas supplémentaire vers la coupe aux grandes oreilles. Une compétition que le club n'a plus goûtée depuis 2020 et le Final 8 à Lisbonne en plein Covid-19.

    27 points pris par l'OL malgré six matchs de suite sans victoire

    Si les deux formations croient encore à leur destin dans la plus grande des compétitions européennes, c'est avant tout grâce à une phase retour de haut calibre. Pourtant, avec une série de neuf matchs sans victoires toutes compétitions confondues pour les Lyonnais et quatre points en cinq matchs pour démarrer 2026 pour les Bretons, cela pouvait s'annoncer compliqué. Mais en Ligue 1, seules deux équipes font mieux que l'OL et Rennes sur la phase retour : le PSG avec 33 points et Monaco avec 31 points. Troisièmes avec 27 unités engrangées grâce notamment à l'incroyable série début 2026, les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent suivre la cadence. Cela voudra dire que le résultat de ce dimanche soir aura été positif.

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