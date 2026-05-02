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Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes) (Photo by Pauline Figuet/Getty Images) (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Hegerberg après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "Je ne peux vous dire à quel point on est heureuses"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Dans un scénario renversant, OL Lyonnes a pris le meilleur sur Arsenal (3-1) et s'est qualifié pour la douzième finale de son histoire en Ligue des champions. Ada Hegerberg ne pouvait qu'avoir le sourire, elle qui va disputer ce match chez elle à Oslo.

    Dos au mur, vous avez réussi à vous qualifier avec cette victoire 3-1. Quel est le sentiment dans le vestiaire ?

    Ada Hegerberg : Je ne peux pas vous dire à quel niveau on est heureuses, tout le monde. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile de venir se qualifier pour une finale, mais on l'a fait avec la manière, avec beaucoup de public. Franchement, c'était une très, très belle journée.

    Et dans un match à rebondissements en plus...

    Je trouve qu'on mérite complètement la victoire, la qualification. Je pense que tout le monde se donne, tout le monde s'est appliqué. Et avec le public derrière, je peux vous dire qu'on a passé un bon moment.

    "Je ne voulais pas pleurer"

    Vous êtes une équipe renversante. Vous avez fait le même scénario en quart et en demie. Battues à l'aller et au retour, vous réussissez à renverser le match. C'est votre marque de fabrique maintenant ?

    Il faut que ce soit notre marque de fabrique, en tout cas, si tu as envie d'aller chercher une Ligue des champions. C'est vrai qu'on a un nouveau groupe, un nouveau staff. Il fallait que tout le monde se connaisse et c'est le cas. On a toujours des choses à travailler, comme d'habitude. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est largement mérité. C'est bien pour le moral. C'est bien pour forger le caractère. Et on va à la finale.

    On vous sent émue...

    Oui, c'est vrai que je me suis calmée un peu. Je ne voulais pas pleurer. Mais des fois, les émotions prennent là-dessus. C'est vraiment spécial. Je trouve qu'on le mérite. Il y a tellement de travail derrière. Il faut profiter.

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    5 commentaires
    1. dede74
      dede74 - sam 2 Mai 26 à 19 h 12

      Comme le disait je ne sais plus qui "quant-il y a une volonté, il y a un chemin" (un anglais je crois) et les filles l'ont trouvé. Merci à elles, merci à dame Kang, qui a permis aux Fenottes, devenues Lyonnes, d'être toujours présentes sur le plan européen.

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      1. isabielle
        isabielle - sam 2 Mai 26 à 19 h 41

        Hello dede...Apparemment ce serait de Lénine... 🤗
        https://www.dicocitations.com/citations/citation-58390.php

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    2. isabielle
      isabielle - sam 2 Mai 26 à 19 h 30

      Quelques moments clé de la 1re mi-temps ... et quel suspens !... 🙃
      https://www.instagram.com/p/DX1uosUEVyj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 2 Mai 26 à 19 h 32

      On a aussi passé un TRÈS BON MOMENT Ada ! 👍🤩

      Les émotions sont quelque chose de bien difficile à exprimer, lors d'une IW ,ou d'un message, mais il est indispensable de les avoir vécues .
      Merci à tout ce groupe, du kiné à Mme Kang, vous maintenez haut et fort les couleurs de notre OL, fût-il devenu OLL !

      Fidèle pour toujours !

      Signaler
    4. isabielle
      isabielle - sam 2 Mai 26 à 19 h 34

      Nos 2 Norvégiennes bientôt chez elles pour la Finale ! 👌
      https://www.instagram.com/p/DX2Dx0-DPCN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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