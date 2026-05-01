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Franck Haise, entraîneur de Ligue 1
Franck Haise, entraîneur de Ligue 1 (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Rennes devra être "pragmatique avec un peu de folie" contre l’OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dimanche (20h45), l’OL reçoit Rennes dans un choc pour la course à l’Europe. Sur une belle dynamique, Franck Haise sait que son équipe va devoir élever son niveau à Décines.

    C’est un match qui risque de valoir cher dans la course à la Ligue des champions. Dimanche soir (20h45), l’OL pourrait faire un grand pas vers son objectif européen avec la réception de Rennes à Décines. Actuellement troisième, la formation rhodanienne compte un point d’avance sur les Bretons et une victoire repousserait les Rouge et Noir à quatre longueurs. Alors forcément, ce rendez-vous a une importance capitale, même si Franck Haise ne veut pas y voir un aspect décisif. "En tout cas, on est dans la bagarre pour l’Europe, ce qui est l’objectif. Lyon est un concurrent direct, donc il y aura de l’enjeu dans cette rencontre, mais ce n’est pas non plus le dernier match de la saison."

    "Une équipe aussi forte sur attaques placées qu'en transitions"

    Toutefois, le coach rennais est bien conscient que les évènements seraient bien plus faciles à appréhender avec une victoire en terres lyonnaises. Sur une dynamique positive, Rennes arrive avec un maximum de confiance au Parc OL. Seulement, l’OL reste aussi sur trois victoires consécutives et Haise est bien conscient que ce n’est pas la même équipe que lors de la série de neuf matchs sans succès.

    Alors il faudra élever le niveau de jeu, pour un match européen avant l’heure. "Il ne faut pas leur donner beaucoup de choses. Évidemment qu'il faut très bien défendre et sur toutes les phases. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. Il faut bien défendre en défense placée. Mais il faut être capable de résister à leurs transitions, comme ils l'ont montré à Paris (2-1) ou ailleurs. Pour faire un résultat positif à Lyon, il faut à la fois savoir être pragmatique quand il le faut, mais aussi avoir des moments un peu de folie."

    Voici le cocktail voulu par Rennes. À l’OL d’y apporter un peu d’amertume.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Ahtmos - ven 1 Mai 26 à 17 h 15

      Pragmatique avec un peu de folie = mettre le bus derrière et jouer au foot en contre.

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    2. Avatar
      ciresglover - ven 1 Mai 26 à 17 h 24

      Exactement il sait très bien comment on est embêté il a bien compris mais c’est contre nature pour eux ils ont le même problème que nous difficile de bouger des blocs il le dit lui même dans son interview.
      Bref on va se faire ch….
      Par contre ils ont bcp marqué dans les arrêts de jeux donc il faudra faire la diff bien avant sinon la désillusion sera pour nous

      Signaler

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