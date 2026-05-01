OL - Rennes : une confrontation qui sourit davantage aux Rennais

Alors que l’OL affronte Rennes dimanche (20h45) dans un match crucial en vue d’une qualification en Ligue des champions, les Lyonnais ne sont plus aussi dominateurs qu’ils ne l’ont été face aux Bretons.

Jamais cette affiche n’avait généré autant de suspense, d’incertitude, et suscité autant d’impatience. Dimanche, Lyonnais et Rennais vont s’affronter pour une place sur le podium. Même si rien ne sera définitif avec deux journées à disputer derrière, le vainqueur aura tout de même un pied en Ligue des champions. Malheur au perdant, donc, mais bien malin celui qui pourrait prédire l’issue de cette rencontre.

Lyon, historiquement devant, plus en difficulté sur les dernières saisons

L’OL est l’équipe qui reçoit, et part donc sûrement avec un léger avantage. Mais sur les dernières saisons, Rennes lui réussit plutôt bien. Depuis 2010-2011, le SRFC est venu s’imposer à huit reprises dans le Rhône, pour deux matchs nuls et six victoires lyonnaises. Il a déjà gagné six fois en dix confrontations, et est plus à l’aise loin de ses bases face à l’OL. Il n’a gagné que cinq fois chez lui sur la période.

En 31 matchs disputés depuis l'exercice 2010-2011, le bilan lyonnais est de onze succès, sept nuls et treize défaites. Si on élargit jusqu’au début du siècle, le septuple champion de France repasse devant, intraitable face aux Bretons quand il écrasait encore le championnat. Il compte alors 21 victoires, treize nuls et 17 revers. Sur la période, les deux formations se sont affrontées cinquante fois en Ligue 1, et une seule fois en Coupe de France. C’était en 2019, en demi-finales, et le Stade Rennais de Julien Stéphan avait éliminé l’OL (2-3), ce qui avait précipité la fin d’aventure de Bruno Genesio dans son club de cœur.

Le dernier match à Décines, un bon souvenir

L’an dernier, les deux équipes s’étaient affrontées, déjà au printemps, le samedi 26 avril 2025 pour la 31e journée de Ligue 1. À Décines, l’Olympique lyonnais, qui était alors encore en course pour le podium, n’avait fait qu’une bouchée de Rennes (4-1), grâce à des buts somptueux de Malick Fofana, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.

En janvier 2024, alors que l'équipe respire mieux avec Pierre Sage, Rennes mène 3-0 à la mi-temps à Décines, grâce à un but de Désiré Doué et un doublé de Martin Terrier. En mars 2022, après cinquante minutes de jeu, le SRFC mène 4-0 face à l'OL avec une nouvelle réalisation de l’ancien Lyonnais. Les Rhodaniens avaient su réagir à chaque fois (2-3 en 2024, 2-4 en 2022), sans renverser complètement les situations pour oublier ces deux gifles reçues à la maison.

Le premier but de Tolisso depuis son retour

Enfin, en avril 2023, les Brétilliens se déplacent dans le Rhône. Amine Gouiri, encore un ancien de la maison, ouvre le score. En seconde période, l’OL renverse tout et s’impose 3-1, grâce à des buts de Bradley Barcola et Alexandre Lacazette. Corentin Tolisso, en grande difficulté à cette période, avait inscrit le but de l’égalisation d’une superbe frappe flottante de 25 mètres. Sa première réalisation depuis son retour à l'été 2022. Depuis, il en a marqué quelques-uns (treize cette saison), il est devenu un capitaine indispensable et il serait bien inspiré d’être décisif, encore, ce dimanche (20h45). Bien inspirés, aussi, seraient Moussa Niakhaté et ses compères de surveiller Estéban Lepaul, formé à l’Académie et meilleur buteur du championnat.