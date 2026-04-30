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Ballons terrain d'entraînement de l'OL
Ballons terrain d’entraînement de l’OL / (Crédit : Romane Thevenot)

OL Lyonnes : de nouvelles têtes chez les Lyonnaises face à Nantes

  • par Gwendal Chabas

    • Avec une formation largement remodelée, OL Lyonnes a fait match nul à Nantes mercredi (1-1). Plusieurs joueuses ont disputé leur première rencontre chez les "grandes" à cette occasion.

    Face à Dijon la semaine passée (4-0), Camille Marmillot était devenue la 200e joueuse à porter le maillot d'OL Lyonnes chez les professionnelles. Mercredi à Nantes, la jeune attaquante a enchaîné par une titularisation, et même un but somptueux qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Une rencontre certes pas remportée par les Rhodaniennes (1-1), mais elle nous a permis d'observer de nouveaux visages.

    Par exemple, Lorna Chicha-Douvier (20 ans) est apparue dans le 11 pour la première fois de sa carrière, après avoir fait ses débuts l'an dernier contre ce même adversaire. Dans l'équipe de départ, Jonatan Giráldez avait également donné sa confiance à Maïssa Fathallah, Charline Coutel, Romane Rafalski, qu'on commence à connaître un peu.

    Derigent est une U17

    Mais il y avait de "vraies" découvertes. Elles sont quatre à avoir vécu leurs premières minutes chez les "grandes". Rentrées autour de l'heure de jeu, Sarah Rougeron (19 ans), Jade Derigent (16 ans), Océane Moreau-Tranchant (17 ans) et Kélya Figueira (tout juste 18 ans) ont disputé la fin de match. Ce qui nous donne à présent 204 footballeuses dans l'histoire du club lyonnais. Parmi elles, aurons-nous un élément qui s'imposera à l'avenir dans cette formation ? C'est toute la question après ce premier aperçu de la relève.

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