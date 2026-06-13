Mercato : Rémy Vercoutre (ex-OL) rejoint le staff de Lille

Lille, qui a engagé Davide Ancelotti comme coach, a un nouvel entraîneur des gardiens. L'ancien Lyonnais Rémy Vercoutre intégrera le staff des Dogues.

La nomination assez inattendue, mais on pouvait envisager des bouleversements à ce sujet avec le changement de staff. Depuis deux semaines, Davide Ancelotti est le nouveau coach de Lille. Il succède à Bruno Genesio sur le banc nordiste. Troisième de Ligue 1 en 2025-2026, le club lillois lance donc un cycle flambant neuf, avec des ajustements. Ainsi, Rémy Vercoutre rejoint l'encadrement technique, comme officialisé vendredi. L'ancien Lyonnais était depuis un an en poste à Dubaï, à Al-Wasl.

Deuxième club en France pour Vercoutre

Il sera l'entraîneur des gardiens du LOSC pour les deux prochaines saisons, c'est du moins la durée du contrat qu'il a signé avec Olivier Létang. Il prend la suite de Nicolas Dehon. Rappelons que l'homme de 45 ans a occupé cette fonction à l'OL entre juin 2021 et janvier 2025, au moment du départ de Pierre Sage. Ce sera sa deuxième expérience en France, lui qui avait commencé au Canada, à Montréal, entre 2019 et 2021.

À noter qu'il sera de retour à Décines à la fin du mois de janvier 2027. Mais il recroisera plus tôt la route de son ex-formation, le week-end du 21 novembre, lorsque cette dernière viendra à Pierre-Mauroy pour la 11e journée.