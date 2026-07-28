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Les joueurs de l'OL ont gagné le Trophée des champions en 2012
Les joueurs de l’OL ont gagné le Trophée des champions en 2012 (@AFP)

Il y a quatorze ans, l’OL soulevait son dernier trophée

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Le 28 juillet 2012, l'OL remportait son huitième Trophée des champions du côté de New York. Depuis, le club lyonnais traverse une disette qui n'en finit plus de s'étirer dans le temps.

    C'est une série dont tout un club aimerait se passer. Pourtant, la date du 28 juillet sonne comme quelque chose de positif pour l'OL, étant généralement synonyme de titre avec le Trophée des champions. Il y a eu celui de 2007 remporté à cette date contre Sochaux (2-1) et celui de 2012 du côté de New York. À cette époque, les Lyonnais avaient pris le meilleur sur Montpellier à l'issue d'une séance de tirs au but (4 Tab 2) après un score de parité 2-2 durant le temps réglementaire. Bafé Gomis et Jimmy Briand avaient répondu aux réalisations montpelliéraines.

    Capitaine de cette formation entraînée par Rémi Garde, Maxime Gonalons avait alors soulevé le huitième et dernier Trophée des champions de l'histoire de l'OL à ce jour. Le milieu de terrain ne s'imaginait d'ailleurs sûrement pas qu'il serait encore le dernier capitaine lyonnais à avoir la chance de ramener un titre entre Rhône et Saône.

    Cinq opportunités de mettre fin à cette disette

    Pourtant, en ce mardi 28 juillet 2026, le club rhodanien reste toujours bloqué à 24 sacres (Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions). Quatorze ans de disette qui paraissent une éternité pour les supporters lyonnais, mais aussi pour le club dans son ensemble. Ce n'est toutefois pas faute d'avoir eu des opportunités depuis ce match aux États-Unis. Il y a eu deux finales de Coupe de la Ligue perdues (2014 et 2020), une de Coupe de France en 2024 et deux Trophées des champions en 2015 et 2016.

    Le 11 de l'OL au Trophée des champions 2012 : Lloris - Dabo, Cris, Koné, Cissokho - Gonalons, Fofana, Gourcuff - Lacazette, Gomis, Briand

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Saumonons - mar 28 Juil 26 à 11 h 27

      Cette défense des enfers 😂😂😭😭

      Mouhamadou Dabo, Bakary Koné et Aly Cissokho... Le drame... Un miracle d'avoir gagné !

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