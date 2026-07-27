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(Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - Ligue des champions : le tirage au sort du barrage effectué le 3 août

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL jouera son avenir européen les 4 et 11 août lors du Q3 face au Sparta Prague. Mais dès lundi prochain, il connaîtra ses possibles rivaux au tour suivant.

    Tout va s'enchaîner à partir de la semaine prochaine. Il reste quelques jours à l'OL pour préparer le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Le 4 août à 20 heures, il disputera le premier match officiel de sa saison, face au Sparta Prague, en Tchéquie. Le retour, lui, aura lieu le mardi 11 août. Mais avant même d'entamer le Q3 déterminant pour son avenir européen, l'Olympique lyonnais aura déjà un aperçu de ses potentiels adversaires lors du barrage (18/19 et 25/26 août).

    L'OL évitera à coup sûr Bodø/Glimt et l'Union Saint-Gilloise

    On ne sait pas s'il y participera, mais l'UEFA anticipe en planifiant le tirage au sort de la dernière étape avant la phase de classement le lundi 3 août à midi. Les dix formations en lice dans la partie "voie de la Ligue" auront les yeux rivés sur Nyon, où se déroulera la cérémonie. Si Paulo Fonseca et son groupe franchissent l'étape de Prague, qui pourrait se dresser sur leur route ?

    Il y a du choix, il est donc difficile de se prononcer, mais voici la liste de ses possibles rivaux : Olympiakos ou NEC Nimègue (qui s'affrontent en Q3), ou le vainqueur de la confrontation entre Fenerbahçe et Górnik Zabrze qui sera opposé à Heart of Midlothian ou au Sturm Graz au 3e tour. Grâce à son statut de tête de série, le pensionnaire de Ligue 1 évitera Bodø/Glimt et l'Union Saint-Gilloise, ce qui n'est pas si mal sur le papier. Mais attention, encore faut-il passer le premier obstacle.

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