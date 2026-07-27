OL - Mercato : visite médicale ce lundi pour Loïs Openda

Loïs Openda devrait bien pouvoir participer au Q3 de Ligue des champions début août. L'avant-centre passe ce lundi sa visite médicale, avant l'officialisation du transfert.

L'heure de la relance pour Loïs Openda ? Ce serait positif pour l'OL, même si ce n'est que le temps d'une année. Sauf retournement de situation, l'attaquant sera le numéro 9 de l'Olympique lyonnais en 2026-2027. Il s'apprête à s'engager pour une saison dans un prêt payant sans option d'achat. En délicatesse à la Juventus, où il a pourtant disputé 37 matchs en 2025-2026 (deux buts toutes compétitions confondues), il passe ce lundi sa visite médicale, informe L'Équipe.

Dans quel état physique sera-t-il à son arrivée ?

L'officialisation suivra en toute logique. Le Belge arrive dans les délais pour participer au 3e tour préliminaire de Ligue des champions les 4 et 11 août prochain. Rappelons que le club rhodanien doit donner sa liste pour cette double confrontation avant le 31 juillet. Dans quelle forme physique sera-t-il ? C'est une vraie question.

Il n'a pas joué le deuxième amical des Turinois samedi. Sa dernière apparition reste donc l'heure de jeu disputée le 18 juillet face à Bâle (0-0). Cela peut paraître court pour répondre aux exigences d'un duel européen. Sur le moyen terme, on attendra d'observer l'apport de ce joueur international de 26 ans qui espère retrouver son niveau de Lens ou de Leipzig entre 2022 et 2025.