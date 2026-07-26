Seule équipe au sein du club lyonnais à être tombée dans la même poule que l'AS Saint-Étienne, les U19 d'OL Lyonnes affronteront les Vertes le 4 octobre dans le Forez. Le match retour de la première phase du championnat national aura lieu à Meyzieu le 22 novembre.

Un titre à conserver. Sacrées lors de la dernière journée de la phase élite la saison dernière avec une finale contre le PSG, les U19 d'OL Lyonnes auront une mission bien claire au moment d'attaquer le nouvel exercice. Celui-ci débutera, comme chaque année, avec une première phase dont la première journée aura lieu le 6 septembre prochain. Pour cette première sortie, les jeunes Lyonnes recevront Strasbourg à Meyzieu. Cependant, s'il y a bien une date à entourer d'un rond rouge, c'est bien celle du derby. Garçons et filles confondus, les U19 seront les seules à croiser le fer avec l'AS Saint-Étienne en championnat en 2026-2027.

Alors, ce derby sera forcément attendu dans les rangs rhodaniens avec un match aller qui se jouera dans le Forez. La rencontre se tiendra le week-end du 4 octobre avant un match retour à l'OL Académie le 22 novembre prochain. Ce sera d'ailleurs l'avant-dernière journée de cette première phase puisque les U19 d'OL Lyonnes iront ensuite à Strasbourg le 6 décembre, avant de disputer, on l'espère, la Phase Elite.