Ce dimanche, face au PSG, les U19 d'OL Lyonnes devaient s'imposer par deux buts d'écart minimum pour être titrées. Renforcées par les présences de Romane Rafalski et Maïssa Fathallah, les Lyonnaises ont fait le travail (4-1) et retrouvent leur couronne.

Il a fallu batailler jusqu'au bout mais la mission a été remplie. Ayant perdu leur couronne la saison passée, les U19 d'OL Lyonnes ont retrouvé leur fauteuil de championnes de France lors de l'ultime journée. Le hasard du calendrier avait bien fait les choses puisque c'est une finale qui se tenait ce dimanche à Meyzieu face au PSG. Toutefois, les joueuses de Rachel Saïdi étaient plus que dos au mur.

Battues à la surprise générale à Nantes il y a une semaine, les Fenottes accusaient ainsi trois points de retard sur le club parisien. Et une victoire ne suffirait pas à être titrées puisque le goal-average particulier faisait foi. Battu dans la capitale dès la première journée de la phase Elite, OL Lyonnes se devait de s'imposer par deux buts minimum pour décrocher un nouveau titre dans la catégorie, le quatrième en cinq ans.

Deux titres en 48h pour Fathallah, Rafalski et Marchal

Il y avait donc de la pression pour une formation rhodanienne qui a malgré tout pu compter sur les descentes de Lou Marchal, Maïssa Fathallah et Romane Rafalski, titrées vendredi avec le groupe professionnel. Grâce au soutien des nombreux supporters présents au centre de formation de Meyzieu, OL Lyonnes a fait l'entame qu'il fallait. Deux buts de Yasmine Benseba (16e) et Emilie Mece (28e) avant la demi-heure de jeu permettaient déjà de remplir le contrat.

Mais le PSG, vainqueur de la Coupe Gambardella féminine et ayant gagné ses deux confrontations contre les Lyonnaises cette saison, a réduit la marque à la 39e minute. Une joie de courte durée car Léa Motyka, finaliste de l'Euro U17, a redonné deux buts d'avance une minute plus tard. Et la réalisation de Maiwenn Olivier dès le retour des vestiaires a augmenté une avance qui restera jusqu'à la fin. Les U19 d'OL Lyonnes sont ainsi championnes de France.