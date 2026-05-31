La préparation au Mondial commence déjà pour certains pays. Moussa Niakhaté (Sénégal) et Pavel Šulc (Tchéquie) joueront ce dimanche des matchs internationaux.

La période des derniers ajustements, et de travailler les automatismes. Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite avant la Coupe du monde, qui débutera le 11 juin prochain. Les sélections ont déjà lancé leur préparation, même si toutes n'en sont pas au même stade. Par exemple, le Sénégal de Moussa Niakhaté et la République tchèque de Pavel Šulc vont disputer un match amical ce dimanche.

Duel face aux États-Unis pour le Sénégal

Commençons par l'attaquant, qui jouera en premier. Dès 16 heures, les Tchèques, sans Adam Karabec, affronteront le Kosovo. Une première étape avant de défier le Guatemala le 5 juin. L'ultime sortie avant que ne commencent les choses sérieuses. Les Sénégalais, eux, sont déjà aux États-Unis. D'ailleurs, ils se mesureront aux Américains, qui n'ont pas appelé Tanner Tessmann, à 21h30. L'équipe africaine sera ensuite opposée à l'Arabie saoudite le 10 juin, avant une entrée en matière face à la France le 16.

Outre le Mondial, les jeunes internationaux lyonnais aussi sont occupés. En France, se tient le tournoi Maurice Revello. L'occasion d'un duel entre la République démocratique du Congo de Prince Mbatshi et Nehemie Lurika et la Tunisie de Kelyan Yahia (18h30). À Chypre, les U18 anglais, après avoir dominé la Grèce (2-1), rencontreront le pays hôte à 16h30. Alejandro Gomes Rodriguez est concerné.