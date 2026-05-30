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Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
Selma Bacha avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Plus de 27 000 spectateurs pour la finale OL Lyonnes - Paris FC

  • par Gwendal Chabas

    • OL Lyonnes a établi une belle marque vendredi lors de la finale de D1. Elle a battu le Paris FC (5-0) devant plus de 27 000 spectateurs.

    Dans la globalité, les supporters lyonnais sont d'accord pour dire que la phase finale de D1 n'est pas une bonne chose pour leur club. Il faut dire que, largement dominateur durant la saison régulière, OL Lyonnes serait champion sans se faire peur si le système des play-offs n'existait pas. Mais de l'autre côté, le diffuseur s'y retrouve, et les spectateurs peuvent assister à un dernier match et à un joli spectacle durant la finale.

    Le record du Parc OL n'est pas tombé

    C'était le cas vendredi, lors de la balade de leurs favorites face au Paris FC (5-0). De superbes buts, un départ en fanfare (3-0 après 22 minutes), une acclamation pour Lindsey Heaps et une célébration pour le sacre à la fin. Le menu était savoureux. Et ils sont plus de 27 000 à avoir participé à la fête. L'affluence de ce grand rendez-vous, le dernier de la saison, s'élève à 27 330. Plutôt une belle marque.

    En effet, rarement le Parc OL a été aussi plein pour une rencontre de Première Ligue. Le record jusqu'à présent est de 30 661 et remonte à novembre 2019 contre le Paris Saint-Germain. En Ligue des champions, on monte à 38 466 depuis avril 2024, toujours face au PSG. La réception du PFC le 29 mai figure dans le top 5 des championnes de France en titre.

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