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Afonso Moreira (OL)
Afonso Moreira (OL)(Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL : le programme des internationaux, hors mondialistes

  • par Gwendal Chabas

    • Quelques jeunes joueurs de l'OL s'apprêtent à disputer des matchs internationaux en aparté du Mondial. Voici leur programme, notamment lors du tournoi Maurice Revello en France.

    La Coupe du monde n'est pas la seule compétition qui animera le mois de juin. Dès ce dimanche, débute le tournoi Maurice Revello. Une épreuve renommée chez les jeunes sélections qui se déroule en France. Les amoureux de l'OL pourront y jeter un coup d'œil, car pas moins de cinq Rhodaniens y participeront. Nous retrouverons Prince Mbatshi et Nehemie Lurika (République démocratique du Congo), Kelyan Yahia (Tunisie), Mathys De Carvalho (Portugal) et Yvann Konan (Côte d'Ivoire).

    Un 6e joueur de l'Olympique lyonnais sera sollicité en juin. Afonso Moreira prendra part à un stage avec les Espoirs portugais. En point d'orgue du rassemblement, un match amical contre l'Irlande du Nord. Enfin, chez les U18 anglais, nous retrouvons Alejandro Gomes Rodriguez, attendu à la reprise du côté de Décines.

    Mathys De Carvalho (Portugal U20, tournoi Maurice Revello)

    • Japon U20 - Portugal le 3 juin (15h)
    • Portugal U20 - Côte d'Ivoire U20 le 6 juin (18h30)
    • Venezuela U20 - Portugal U20 le 8 juin (18h30)
    • Portugal U20 - Canada U20 le 11 juin (19h)

    Prince Mbatshi et Nehemie Lurika (République démocratique du Congo, tournoi Maurice Revello)

    • RD Congo U20 - Tunisie U23 le 31 mai (18h30)
    • Chine U20 - RD Congo U20 le 2 juin (15h)
    • RD Congo U20 - Colombie U19 le 7 juin (15h)
    • RD Congo U20 - Arabie saoudite U23 le 10 juin (13h30)

    Kelyan Yahia (Tunisie, tournoi Maurice Revello)

    • RD Congo U20 - Tunisie U23 le 31 mai (18h30)
    • Arabie saoudite U23 - Tunisie U23 le 5 juin (18h30)
    • Chine U20 - Tunisie U23 le 7 juin (18h30)
    • Colombie U19 - Tunisie U23 le 10 juin (19h)

    Yvann Konan (Côte d'Ivoire, tournoi Maurice Revello)

    • Japon U20 - Côte d'Ivoire le 1er juin (15h)
    • Côte d'Ivoire U20 - Venezuela le 3 juin (18h30)
    • Portugal U20 - Côte d'Ivoire U20 le 6 juin (18h30)
    • Côte d'Ivoire U20 - Canada U20 le 8 juin (15h)

    Afonso Moreira (Portugal U21)

    • Match amical face à l'Irlande du Nord le 3 juin (19h30)

    Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U18)

    • Matchs amicaux face à Chypre le 31 mai, après une victoire 2-1 face à la Grèce
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