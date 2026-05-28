Dimanche débutera le célèbre tournoi Maurice Revello. Pour cette édition 2026, cinq joueurs évoluant à l'OL participeront à la compétition, mais aucun sous les couleurs de la France qui ne fait pas partie des sélections inscrites.

La saison en clubs est finie depuis une dizaine de jours, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est définitivement terminée. Les sélections sont encore sur le pont avec notamment la Coupe du monde. Cependant, chez les jeunes, il y a également des matchs et particulièrement un tournoi de renom qui se tient en France. Comme chaque année, le tournoi Maurice Revello accueille plusieurs nations chez les U21 pendant une petite quinzaine. En 2026, la compétition débutera ce dimanche 31 mai avec notamment une rencontre entre la République démocratique du Congo et la Tunisie à 18h30.

Konan meilleur gardien lors de l'édition 2025

Une opposition durant laquelle l'OL sera bien représentée avec trois joueurs évoluant à l'Académie. Prince Mbatshi et Nehemie Lurika côté congolais et Kelyan Yahia côté tunisien. Il ne seront pas les seuls à mettre en avant les couleurs lyonnaises durant ce tournoi Maurice Revello. Yvann Konan, finaliste avec la Côte d'Ivoire et élu meilleur gardien il y a un, refoulera les pelouses sudistes. Il croisera la route de Mathys De Carvalho et du Portugal le 6 juin prochain.