Actualités
Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Mathys De Carvalho lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Tournoi Maurice Revello : l'OL et son Académie bien représentés pour l'édition 2026

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dimanche débutera le célèbre tournoi Maurice Revello. Pour cette édition 2026, cinq joueurs évoluant à l'OL participeront à la compétition, mais aucun sous les couleurs de la France qui ne fait pas partie des sélections inscrites.

    La saison en clubs est finie depuis une dizaine de jours, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est définitivement terminée. Les sélections sont encore sur le pont avec notamment la Coupe du monde. Cependant, chez les jeunes, il y a également des matchs et particulièrement un tournoi de renom qui se tient en France. Comme chaque année, le tournoi Maurice Revello accueille plusieurs nations chez les U21 pendant une petite quinzaine. En 2026, la compétition débutera ce dimanche 31 mai avec notamment une rencontre entre la République démocratique du Congo et la Tunisie à 18h30.

    Konan meilleur gardien lors de l'édition 2025

    Une opposition durant laquelle l'OL sera bien représentée avec trois joueurs évoluant à l'Académie. Prince Mbatshi et Nehemie Lurika côté congolais et Kelyan Yahia côté tunisien. Il ne seront pas les seuls à mettre en avant les couleurs lyonnaises durant ce tournoi Maurice Revello. Yvann Konan, finaliste avec la Côte d'Ivoire et élu meilleur gardien il y a un, refoulera les pelouses sudistes. Il croisera la route de Mathys De Carvalho et du Portugal le 6 juin prochain.

    à lire également
    Alejandro Gomes Rodriguez en discussions avec Nemanja Matic et Duje Caleta-Car à l'entraînement de l'OL
    Mercato : les options d'achat fixées par l'OL n'ont pas trouvé grâce auprès des clubs acheteurs
    1 commentaire
    1. Avatar
      ciresglover - jeu 28 Mai 26 à 7 h 44

      Et Afonso Moreira non? Ce qui dommage car ce dernier n’aurait que très peu de vacances

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    OL : Clinton Mata profite des vacances, il n'est pas retenu par l'Angola 08:00
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Tournoi Maurice Revello : l'OL et son Académie bien représentés pour l'édition 2026 07:30
    Alejandro Gomes Rodriguez en discussions avec Nemanja Matic et Duje Caleta-Car à l'entraînement de l'OL
    Mercato : les options d'achat fixées par l'OL n'ont pas trouvé grâce auprès des clubs acheteurs 27/05/26
    Les joies des joueuses d'OL Lyonnes qualifiées en finale de Première Ligue
    Première Ligue : la barre des 20 000 places passée pour la finale OL Lyonnes - Paris FC 27/05/26
    Rihito Yamamoto, milieu de Saint-Trond
    OL - Mercato : une piste venue de Belgique s'envole 27/05/26
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : Joseph de retour, Hegerberg et Renard en salle avant la finale de Première Ligue 27/05/26
    Axel Bargain, défenseur du Goal FC
    Mercato : Axel Bargain (GOAL FC), pisté par l'OL, va signer à Dijon 27/05/26
    Vincent Ponsot en conférence de presse
    OL Lyonnes lance son propre site internet 27/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le Parc OL
    Le Parc OL, deuxième meilleure affluence de Ligue 1 cette saison 27/05/26
    Damaris Egurrola à l'entraînement des Pays-Bas
    Damaris (OL Lyonnes) retenue avec les Pays-Bas 27/05/26
    Kénan Doganay, capitaine de l'équipe de France U17
    Euro U17 : entrée ratée pour Doganay (OL) et la France 27/05/26
    Kadidiatou Diani lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Diani et Benyahia en séance de dédicaces ce mercredi 27/05/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    Tessmann (OL) bien absent de la liste des États-Unis 27/05/26
    Ada Hegerberg pour la finale de Ligue des champions FC Barcelone - OL Lyonnes.
    OL Lyonnes : l’entraînement de ce mercredi délocalisé au Parc OL 27/05/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL - Mercato : quelles priorités cet été ? 27/05/26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
    OL : Matthieu Louis-Jean, un dirigeant qui fait l'unanimité 26/05/26
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes - Paris FC : déjà 15 000 billets, profitez de notre code promo 26/05/26
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    L'OL retrouvera Bourgoin et Pierre-Rajon courant juillet 26/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut