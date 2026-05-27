Ces derniers mois, plusieurs joueurs ont fait temporairement leurs valises dans le cadre d'un prêt. Si l'OL espérait que la saison permette de se séparer de certains éléments grâce à la levée d'une option d'achat, tous reviendront dans la capitale des Gaules dans les prochaines semaines.

À défaut de trouver de vraies portes de sortie l'été dernier, l'OL avait cherché à se séparer d'un maximum de joueurs pour réduire la masse salariale et ne pas avoir un sur-effectif. Néanmoins, pour certains éléments prêtés, le club lyonnais espérait que la saison écoulée allait permettre d'avoir un coup non pas de retard mais de limiter la casse un été plus tard. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu pour la direction rhodanienne. À la reprise du 29 juin, Paulo Fonseca devrait logiquement retrouver certains éléments qui avaient fait temporairement leurs valises. Avec une ouverture du mercato estival le 15 juin, il peut bien y avoir des départs durant cette quinzaine, mais à l'instant T, tous les joueurs prêtés vont faire leur retour à Décines.

Le cas Turner pas encore tranché ?

Il y a ceux qui étaient simplement prêtés et ceux dont l'OL espérait voir l'option d'achat lever d'ici au 30 juin. Ce ne sera pas le cas. La Real Sociedad a annoncé ces derniers jours que Duje Caleta-Car ne resterait pas définitivement à San Sébastien, malgré une saison plutôt correcte. Pas de chèque de 3,5 millions d'euros pour l'OL. Pas plus qu'il n'y en aura pour Mahamadou Diawara qui n'a plus joué au Royal Antwerp depuis le 7 décembre dernier. Le club néerlandais ne versera donc pas les trois millions de l'option d'achat.

Reste le cas Matt Turner, débarqué à l'OL contre huit millions d'euros suite aux différents tours de passe-passe de John Textor et prêté dans la foulée à New England. Le club de MLS dispose d'une option d'achat à 3,5M€ jusqu'au 30 juin. La lèveront-ils ? Mystère, mais les performances du gardien, retenu pour la Coupe du monde, auraient séduit certaines franchises de MLS. De quoi permettre à l'OL de retomber un tant soit peu sur ses pattes ?