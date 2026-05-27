OL Lyonnes : l’entraînement de ce mercredi délocalisé au Parc OL

Ce mercredi, les joueuses d’OL Lyonnes ont rendez-vous avec leur public pour un entraînement ouvert aux supporters. Initialement prévue au GOLTC, la séance se tiendra finalement au Parc OL à 10h45.

Quoi de mieux que l’amour du public pour retrouver le sourire ? De retour à l’entraînement depuis mardi matin, les joueuses d’OL Lyonnes ont dû digérer la déception de la finale de la Ligue des champions perdue samedi contre le FC Barcelone. Il reste désormais un dernier match à assurer avec la finale des play-offs de Première Ligue. En amont de cette rencontre contre le Paris FC*, le club a décidé de redonner un peu de baume au cœur des Fenottes, tout en faisant plaisir à ses supporters.

Entrée par la porte F

Ce mercredi est sous le signe de la finale de la Première Ligue avec le village d’animations prévu dans le centre-ville de Lyon. Mais avant ça, les supporters d’OL Lyonnes ont rendez-vous à Décines pour un entraînement ouvert au public. Initialement prévue au GOLTC, la séance se tiendra finalement au Parc OL à partir de 10h45. Pour ceux qui souhaitent s’y rendre, il faudra passer par la porte F pour assister à la séance dirigée par Jonatan Giraldez.

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