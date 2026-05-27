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Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
Tanner Tessmann lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Tessmann (OL) bien absent de la liste des États-Unis

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En perte de vitesse sur la fin de saison, Tanner Tessmann l’a payé cher. Le milieu de terrain de l’OL est bien absent de la liste de Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde aux États-Unis.

    La rumeur était donc vraie… Depuis quelques jours, de l’autre côté de l’Atlantique, les informations concernant la liste de Mauricio Pochettino commençaient petit à petit à devenir publiques. Avec une surprise de taille, l’absence de Tanner Tessmann pour la Coupe du monde 2026. Cette décision est dorénavant bien officielle puisque les noms des 26 joueurs retenus pour disputer ce Mondial à la maison ont été dévoilés mardi soir. Et aucune trace de Tessmann dans ce groupe qui aura la chance de jouer une telle compétition à domicile. Un très gros coup dur pour le milieu de l’OL qui se faisait une joie de disputer la Coupe du monde 2026.

    Une mauvaise nouvelle pour un potentiel transfert

    Faisant partie de l’effectif américain à quasiment chaque rassemblement depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, Tessmann paye un début d’année 2026 des plus compliqués. Blessé lors des trois dernières journées de championnat, l’Américain n’a disputé que 153 minutes en Ligue 1 depuis le 22 mars dernier. Des performances qui ont certainement joué contre lui dans la dernière ligne droite et qui ne font pas non plus les affaires de l’OL, qui voyait d’un bon œil une participation à la Coupe du monde pour faire grimper la valeur de son milieu…

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    2 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - mer 27 Mai 26 à 9 h 05

      Quelle est la gravité de sa blessure ? Si c'est un truc qui traine, aucun intérêt pour Pochettino de le prendre et occuper une place dans la sélection !

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    2. Avatar
      pathetikOL - mer 27 Mai 26 à 9 h 14

      comme dit précédemment, une victime collatérale de la fin de saison de l'OL en ayant raté presque toutes les échéances accessibles (Vigo, Lens en CDF, et le podium). Dommage car s'accompagne d'une moins value économique, et triste pour le joueur qui en aurait sûrement été content. Peut être aussi l'image que Pocchetino a de la Ligue 1 ? Après son passage mitigé d'entraîneur du PSG ou vue de la Première League ...

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