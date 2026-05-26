Jule Brand (OL Lyonnes) retenue avec l'Allemagne

Après le match contre le Paris FC vendredi, les joueuses d'OL Lyonnes ne seront pas toutes en vacances. Certaines iront en sélection, à l'image de Jule Brand retenue avec l'Allemagne.

Un dernier pour la route et pour finir avec le sourire. Après certaines larmes à Oslo, les joueuses d'OL Lyonnes veulent finir de la meilleure des manières leur saison. Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur le Paris FC en finale des play-offs de Première Ligue, ce vendredi (21h) à Décines. Après le coup sur la tête en Ligue des champions, les Fenottes ont tout intérêt à montrer leur réaction d'orgueil face au PFC, avant de partir en vacances. Enfin en vacances, pas pour tout le monde. En effet, une dernière trêve internationale va se tenir sur le début du mois de juin, avec notamment les qualifications pour la Coupe du monde 2027. Jule Brand va donc devoir patienter un peu avant de pouvoir respirer suite à une première grosse saison avec OL Lyonnes.

Un duel contre la Norvège d'Engen et Hegerberg

L'ailière lyonnaise fait partie de la liste allemande retenue pour deux matchs début juin. Le premier rendez-vous se tiendra le vendredi 5 juin (20h35) avec un duel contre la Norvège d'Ingrid Engen et Ada Hegerberg. S'en suivra un déplacement en Slovénie le mardi 9 juin (18h). L'Allemagne est actuellement en tête de son groupe de qualification (10 points) avec une unité d'avance sur les Norvégiennes (9 points).