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Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Hegerberg victime d’un cambriolage avant Barça - OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Battue chez elle en finale de Ligue des champions, Ada Hegerberg a vécu des dernières heures compliquées. La veille de la finale, l’attaquante d’OL Lyonnes a été victime d’un cambriolage à son domicile lyonnais.

    Ce devait être son week-end, celui qui allait clôturer une saison de retour au sommet. Finalement, il a tourné au cauchemar et pas seulement sur le terrain. Défaite avec OL Lyonnes en finale de Ligue des champions chez elle à Oslo, Ada Hegerberg a vécu une préparation de match contrariée. Comme annoncé par L’Equipe et confirmé par Olympique-et-Lyonnais, l’attaquante a vu son domicile à Lyon être la cible d’un cambriolage.

    Un tracker retrouvé sur le véhicule il y a quelques jours

    Alors qu’elle était en train de préparer cette finale européenne vendredi, Ada Hegerberg a donc été mise au courant de cette mauvaise nouvelle qui l’a logiquement marquée, elle qui avait déjà porté plainte il y a une dizaine de jours après avoir retrouvé un tracker sur sa voiture. Ce qui laisse penser que ce cambriolage n’est pas le fruit du hasard… Le montant du préjudice n’est pas encore connu, mais OL Lyonnes nous a confirmé un accompagnement de la joueuse dans ce moment difficile.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Hannibal LectOL - dim 24 Mai 26 à 15 h 15

      Le problème des mauvaises nouvelles, c'est qu'elles volent en escadrille...
      Bon courage pour la suite !.
      Il y a plus grave qu'un cambriolage ou que de perdre une finale de LDC, même à domicile, lorsqu'on a déjà a eu le bonheur d'en remporter autant.

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    2. Gerard
      Gerard - dim 24 Mai 26 à 15 h 48

      ...Destabilisation ?
      On a vu pire (en patinage artistique).
      Pourquoi ce cambriolage avant et pas pendant le match ?
      On vit une put..n d'époque où tout est, malheureusement, possible ! Et, parfois pour pas grand chose.

      Gérard.

      "Allez l'OL" et une immense pensée pour "Nanard" et pour le "Petit Prince de Gerland devenu "Roi de Lyon" !

      Une immense pensée, également, pour nos championnes d'OL Lyonnes qui n'auraient jamais dû changer de nom ! Depuis...

      Signaler

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