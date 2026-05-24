Hegerberg victime d’un cambriolage avant Barça - OL Lyonnes

Battue chez elle en finale de Ligue des champions, Ada Hegerberg a vécu des dernières heures compliquées. La veille de la finale, l’attaquante d’OL Lyonnes a été victime d’un cambriolage à son domicile lyonnais.

Ce devait être son week-end, celui qui allait clôturer une saison de retour au sommet. Finalement, il a tourné au cauchemar et pas seulement sur le terrain. Défaite avec OL Lyonnes en finale de Ligue des champions chez elle à Oslo, Ada Hegerberg a vécu une préparation de match contrariée. Comme annoncé par L’Equipe et confirmé par Olympique-et-Lyonnais, l’attaquante a vu son domicile à Lyon être la cible d’un cambriolage.

Un tracker retrouvé sur le véhicule il y a quelques jours

Alors qu’elle était en train de préparer cette finale européenne vendredi, Ada Hegerberg a donc été mise au courant de cette mauvaise nouvelle qui l’a logiquement marquée, elle qui avait déjà porté plainte il y a une dizaine de jours après avoir retrouvé un tracker sur sa voiture. Ce qui laisse penser que ce cambriolage n’est pas le fruit du hasard… Le montant du préjudice n’est pas encore connu, mais OL Lyonnes nous a confirmé un accompagnement de la joueuse dans ce moment difficile.